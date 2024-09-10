Не робіть так: лікар назвала шкідливий спосіб "відбілювання" веснянок на обличчі

Як виникають веснянки

Головною причиною появи веснянок є меланін - барвник, який міститься у клітинах людської шкіри.

Веснянки - це результат взаємодії даного барвника з УФ-променями. Вони помітні переважно у русявих людей і рідше у брюнетів.

Це реакція організму на оточуюче середовище. Самі по собі вони не створюють небезпеки, але, якщо вдаватися до неперевірених способів позбавлення них, ви можете деформувати свою шкіру.

Доктор Кеяна Еміан, фахівець з естетики, шкіри та волосся, сказала, що веснянки - це маленькі коричневі плями, які пов’язані з перебуванням на сонці, і дуже часто зустрічаються у людей зі світлою шкірою

Вона зазначила, що п

Такі способи можуть завдати шкодити шкірі.

До того ж рекомендовано дещо змінити свій раціон харчування. Наприклад, з початку весни принаймні раз на день вживайте продукти, багаті на вітамін С (яблука, апельсин, лимон та моркву).

Веснянки говорять про те, що шкіра піддається ушкодженню сонцем. Тому головне завдання - вжити належних заходів обережності для їхнього запобігання.: