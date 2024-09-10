Не робіть так: лікар назвала шкідливий спосіб "відбілювання" веснянок на обличчі

Багато людей від самого народження мають на своєму обличчі веснянки. Часто люди, які ніколи не бачили на собі цих пігментних плям, починають більше помічати їх влітку. Існують методи "відбілення" веснянок, які шкідливі для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Головною причиною появи веснянок є меланін - барвник, який міститься у клітинах людської шкіри.
Веснянки - це результат взаємодії даного барвника з УФ-променями. Вони помітні переважно у русявих людей і рідше у брюнетів.
Це реакція організму на оточуюче середовище. Самі по собі вони не створюють небезпеки, але, якщо вдаватися до неперевірених способів позбавлення них, ви можете деформувати свою шкіру.
Доктор Кеяна Еміан, фахівець з естетики, шкіри та волосся, сказала, що веснянки - це маленькі коричневі плями, які пов’язані з перебуванням на сонці, і дуже часто зустрічаються у людей зі світлою шкірою
Вона зазначила, що п
Такі способи можуть завдати шкодити шкірі.
До того ж рекомендовано дещо змінити свій раціон харчування. Наприклад, з початку весни принаймні раз на день вживайте продукти, багаті на вітамін С (яблука, апельсин, лимон та моркву).
Веснянки говорять про те, що шкіра піддається ушкодженню сонцем. Тому головне завдання - вжити належних заходів обережності для їхнього запобігання.:
Раніше ми повідомляли, після скількох років засмагання на сонці може виникнути рак шкіри.
Також читайте, чому не можна використовувати смужки для видалення чорних цяток на носі.