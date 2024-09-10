Не делайте так: врач назвала вредный способ "отбеливания" веснушек на лице

Как возникают веснушки

Главной причиной появления веснушек является меланин - краситель, содержащийся в клетках человеческой кожи.

Веснушки - это результат взаимодействия данного красителя с УФ-лучами. Они заметны преимущественно у русых людей и реже у брюнетов.

Это реакция организма на окружающую среду. Сами по себе они не создают опасности, но, если прибегать к непроверенным способам избавление от них, вы можете деформировать свою кожу.

Доктор Кеяна Эмиан, специалист по эстетике, коже и волосам, сказала, что веснушки - это маленькие коричневые пятна, которые связаны с пребыванием на солнце, и очень часто встречаются у людей со светлой кожей.

Она отметила, что

Такие способы могут нанести вред коже.

К тому же рекомендуется несколько изменить свой рацион питания. Например, с начала весны по крайней мере ежедневно употребляйте продукты, богатые витамином С (яблоки, апельсин, лимон и морковь).

Веснушки говорят о том, что кожа подвергается повреждению солнцем. Поэтому главная задача - принять надлежащие меры предосторожности для их предотвращения.