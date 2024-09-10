Не делайте так: врач назвала вредный способ "отбеливания" веснушек на лице

Многие люди с самого рождения имеют на своем лице веснушки. Часто люди, никогда не видевшие на себе этих пигментных пятен, начинают больше замечать их летом. Существуют методы "отбеливания" веснушек, которые вредны для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Главной причиной появления веснушек является меланин - краситель, содержащийся в клетках человеческой кожи.
Веснушки - это результат взаимодействия данного красителя с УФ-лучами. Они заметны преимущественно у русых людей и реже у брюнетов.
Это реакция организма на окружающую среду. Сами по себе они не создают опасности, но, если прибегать к непроверенным способам избавление от них, вы можете деформировать свою кожу.
Доктор Кеяна Эмиан, специалист по эстетике, коже и волосам, сказала, что веснушки - это маленькие коричневые пятна, которые связаны с пребыванием на солнце, и очень часто встречаются у людей со светлой кожей.
Она отметила, что
Такие способы могут нанести вред коже.
К тому же рекомендуется несколько изменить свой рацион питания. Например, с начала весны по крайней мере ежедневно употребляйте продукты, богатые витамином С (яблоки, апельсин, лимон и морковь).
Веснушки говорят о том, что кожа подвергается повреждению солнцем. Поэтому главная задача - принять надлежащие меры предосторожности для их предотвращения.
Ранее мы сообщали, после скольких лет загорания на солнце может возникнуть рак кожи.
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