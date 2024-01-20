РНБО назвали офіційну дату вшанування "кіборгів" Донецького аеропорту

РНБО назвали офіційну дату вшанування "кіборгів"

День вшанування "кіборгів", які протягом 242-х діб обороняли Донецький аеропорт в Україні відзначатимуть 20 січня, а не 16 січня, як це вважалося раніше.

Центр протидії дезінформації, який є робочим органом РНБО, повідомив про це в офіційному документі.

"У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня", - сказано у повідомленні.

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Тож заходи, присвячені до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту, необхідно проводити виключно 20 січня.

Проте з 2018 року за ініціативою учасників оборони міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва відбувалися в Україні 16 січня.

Що відомо про оборону Донецького аеропорту

Варто нагадати, що "кіборги" тримали оборону з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. І ці 242 дні стали для них справжнім випробуванням.

Ця боротьба понесла за собою понад 200 життів захисників, а поранення у період оборони отримали понад 500 "кіборгів", і всі вони різного ступеня тяжкості.

Можливо, ця оборона могла б тривати й більше, але російські загарбники підірвали термінал ДАП, в результаті цього на території аеропорту загинуло 58 захисників.

Саме через цей черговий і жорстокий злочин росіян, 21 січня було прийнято рішення вивезти всіх "кіборгів" з термінала Донецького аеропорту, від якого залишились лише руїни.

Офіційна дата вшанування "кіборгів" (фото: Getty images)