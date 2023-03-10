Різнокольорові фрукти та овочі можуть знизити ризик поширеного виду раку

Як харчування впливає на рак простати

Згідно з новим дослідженням вчених Університету Південної Австралії, чоловіки, які регулярно вживають різнокольорові фрукти та овочі, рідше хворіють на рак передміхурової залози.

Результати двох досліджень підкреслюють важливість середземноморської або азіатської дієти, які включають ці продукти.

Дослідники порівняли концентрацію поживних мікроелементів у плазмі пацієнтів із раком передміхурової залози зі здоровою контрольною групою. У результаті вони виявили низькі рівні лютеїну, лікопіну, альфа-каротину та селену у пацієнтів з онкологією та високі рівні заліза, сірки та кальцію в тій самій групі порівняно з контрольною групою.

Чоловіки з нестачею лікопіну та селену мають підвищений ризик раку передміхурової залози та, швидше за все, більш чутливі до шкідливого впливу радіації.

Які фрукти та овочі варто включити до раціону

До продуктів, багатих на лікопін, належать

помідори

дині

папая

виноград

персики

кавуни

журавлина

Продукти, багаті селеном, включають

біле м'ясо

рибу

молюсків

яйця

горіхи

Дослідники переконані, що набагато краще отримувати ці мікроелементи саме з їжі, а не з харчових добавок, користь яких обмежена.

"Наша рекомендація полягає в тому, щоб спробувати середземноморську дієту, заручившись допомогою дієтолога, оскільки люди перетравлюють поживні речовини по-різному, залежно від їжі, травної системи, генотипу людини та, можливо, її мікробіому", - говорить доктор Део.

Дієти з високим вмістом молочних продуктів і низьким вмістом вітаміну Е також можуть збільшити ризик, але цьому немає однозначних доказів. Щоб поповнити запаси вітаміну Е, вживайте якомога більше рослинної олії в приготуванні страв, горіхів, насіння, фруктів та овочів.