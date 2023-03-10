RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разноцветные фрукты и овощи могут снизить риск распространенного вида рака

Эти овощи и фрукты могут снизить рак простаты (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Мужская онкология чаще всего проявляется через заболевание простаты. В Украине ежегодно регистрируется более 6 000 случаев рака предстательной железы. Однако ученые обнаружили, что некоторые продукты могут помочь предотвратить развитие заболевания.

Об этом идет речь в исследовании Университета Южной Австралии.

Как питание влияет на рак простаты

Согласно новому исследованию ученых Университета Южной Австралии, мужчины, регулярно употребляющие разноцветные фрукты и овощи, реже болеют раком предстательной железы.

Результаты двух исследований подчеркивают важность средиземноморской или азиатской диеты, включающие эти продукты.

Исследователи сравнили концентрацию питательных микроэлементов в плазме пациентов с раком предстательной железы со здоровой контрольной группой. В результате они обнаружили низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена у пациентов с онкологией и высокие уровни железа, серы и кальция в той же группе по сравнению с контрольной группой.

У мужчин с недостатком ликопина и селена повышен риск рака предстательной железы и, скорее всего, более чувствительны к вредному воздействию радиации.

Какие фрукты и овощи следует включить в рацион

К продуктам, богатым ликопином, относятся

  • помидоры
  • дыни
  • папайя
  • виноград
  • персики
  • арбузы
  • клюква

Продукты, богатые селеном, включают

  • белое мясо
  • рыбу
  • моллюсков
  • яйца
  • орехи

Исследователи убеждены, что гораздо лучше получать эти микроэлементы именно из пищи, а не из пищевых добавок, польза которых ограничена.

"Наша рекомендация состоит в том, чтобы попробовать средиземноморскую диету, заручившись помощью диетолога, поскольку люди переваривают питательные вещества по-разному, в зависимости от пищи, пищеварительной системы, генотипа человека и, возможно, его микробиома", - говорит доктор Део.

Диеты с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е также могут увеличить риск, но этому нет однозначных доказательств. Чтобы восполнить запасы витамина Е, употребляйте как можно больше растительного масла в приготовлении блюд, орехов, семян, фруктов и овощей.

Раньше мы рассказывали, какие виды рака развиваются у людей чаще всего.

Читайте также, на какие симптомы рака следует обратить внимание, чтобы не спутать его с другими заболеваниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
простатитвченіздоровя