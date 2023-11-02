Різнобарвне листя вкрило дерева: як виглядають Карпати та озеро Синевир восени (фото)

Що відомом про озеро Синевир

Озеро Синевир ще називають Морським оком - це найбільше і найглибше високогірне озеро України, яке розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має площу близько 7 га (середня глибина 8-10 м, максимальна 22-24 м).

Ірина Дворницька зазначила, що навіть у найтепліші дні в Синевирі прогріваються лише верхні 1-2 метри озера до максимальної температури 13°C. Тут водяться три види форелі - озерна, райдужна та струмкова.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/ Ірина Дворницька)

До того ж вода цього озера є еталоном якості природної води в Україні. Купатися у Синевирі заборонено. На прибережжі поширені близько 90 видів рослин, занесених до Червоної книги України, ростуть стрункі ялини, вік яких становить 140-160 років.

Також на невеликому півострові Синевиру височить 13-метрова композиція "Синь і вир", яка вирізана із червоного дерева та важить понад 30 тонн. У 1983-1984 роках її створили закарпатські скульптори Іван Бровді та Михайло Санич.

Композиція "Синь і вир" (фото: facebook.com/ Ірина Дворницька)

Що можна побачити на території парку

На території Національного парку "Синевір" можна побачити частину унікального об'єкта світового значення, одного з найскладніших та наймасштабніших оборонних будівель Другої світової війни - легендарну лінію Арпада. Грандіозна фортифікація створена в Карпатах військовими, інженерами та вченими Угорщини та Німеччини у 1943-1944 роках для захисту від настань червоноармійців.

Однак, розміри об'єкта справді вражають - 600 кілометрів, 300 з яких було прокладено в Україні, а решту - у Румунії. Зараз лінія Арпада нагадує руїни військових об'єктів та техніки, а також так звані невеликі кам'яні піраміди.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/ Ірина Дворницька)

Українські Карпати восени (фото: facebook.com/ Ірина Дворницька)