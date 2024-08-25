Різко випадає волосся: дерматолог назвала стан, при якому виникають залисини

Причина виникнення

Причина гніздової алопеції - автоімунна. Організм помилково атакує власні клітинки і обирає він для цього волосяні фолікули. Тому там випадає волосся. До кінця цей механізм не вивчений. Ця хвороба не від паразитів, браку вітамінів, чи порушення роботи печінки.

Сама алопеція небезпеки не несе, ризику для життя та здоровʼя немає. Вона не болить, шкіра там нормальна. Але залисини та відсутність волосся може спричиняти психологічний дискомфорт та навіть депресію.

Діти у школі можуть цькувати, на співбесіді не взяти на роботу. Тому ця хвороба завдає глибокі психологічні страждання.

Способи лікування

Пошуком детальної причини займаються науковці. Лікар може запропонувати здати обстеження з двох причин:

зробити скринінг супутніх автоімунних хвороб. Бо якщо є одна автоімунна хвороба, то може бути й інша. Тому якщо є додаткові симптоми, лікар може призначити загальний аналіз крові, глюкозу, гормони щитоподібної залози

лікар може призначити аналізи для контролю лікування, якщо потрібні потужні внутрішні ліки

На жаль, не існує способу раз і назавжди вилікувати вогнищеву алопецію, тому вона може повертатись.

Часто нове волосся виростає трохи іншої структури та кольору. Також лікар може колоти ліки у шкіру, де випало волосся. Процедуру роблять кожні 4-6 тижнів. Вона болюча, тому у дітей рідко застосовується.

Який прогноз

Інколи гніздова алопеція буває лише раз у житті. Більшість людей помічають повторну появу хвороби протягом 5 років.

Лікар зазначила, що ніхто не знає наперед, як хвороба буде протікати у людини. Часто незначні появи вогнищевої алопеції заростають самостійно

протягом року.

До того ж шампуні не спричиняють і не лікують випадіння волосся при гніздовій алопеції.

Що не треба робити

Не треба пити вітаміни "для волосся", вони ніякого відношення не мають до лікування. Різні БАДи, стимулятори росту, плаценти, настоянки стручкового перцю, уколи алое, мезотерапію - все це неефективне, а то і може

пошкодити.

Вогнищева алопеція потребує часто консультації психіатра, дитячого психолога та психотерапевта, бо несе велике навантаження на ментальне здоров'я.

Ділянку з облисінням можна маскувати перукою, головним убором, фарбою, татуажем брів.

"Ніколи не насміхайтесь з людей, у яких немає волосся. Навчайте своїх дітей поваги до інших", - йдеться у повідомленні.