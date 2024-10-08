Не ризикуйте безпекою малечі: 10 предметів, яким не місце в кімнаті з дитиною

Скляні та дзеркальні поверхні та предмети

Скляні меблі, полиці або дзеркала виглядають стильно, але в кімнаті з дитиною вони можуть стати небезпечними. Малюк може на них видертися або випадково розбити, отримавши серйозні порізи.

Якщо вам дуже хочеться розмістити в дитячій скляну полицю, підніміть її на недосяжну висоту. Варто також уникати дверей із скляними вставками.

Отруйні, колючі та алергенні рослини

Колючі кактуси, отруйні дифенбахії або інші небезпечні рослини не повинні знаходитися в дитячій кімнаті. Вони можуть викликати алергію або поранити малюка. Варто пам'ятати, що навіть ґрунт для рослин може стати джерелом алергічних реакцій.

Пухнасті поверхні та іграшки

Довговорсові килими, пухнасті пледи й м'які іграшки можуть збирати пил та алергени. Ворс може потрапити в рот малюка, а також стати джерелом проблем із диханням, особливо якщо дитина схильна до алергічних реакцій. Найкраще відмовитися від таких предметів у дитячій.

Забагато тканин у дитячій кімнаті - не завжди добре (фото: Freepik.com)

Пухові подушки

Пухові подушки накопичують пил і створюють сприятливі умови для розмноження пилових кліщів. Це може викликати алергію та дихальні проблеми у малюка. Краще обрати подушки зі штучними гіпоалергенними наповнювачами.

Важкі ковдри

Надто важкі ковдри можуть створювати дискомфорт дитині, обмежуючи її рухи або утруднюючи дихання. Варто обирати легкі ковдри, які дозволять зберегти комфортну температуру, не перегріваючи малюка.

Старі продавлені меблі

Старий продавлений диван або ліжко можуть негативно вплинути на формування хребта дитини. Важливо, щоб дитина спала на зручній, рівній та ортопедичній поверхні, яка сприятиме здоровому розвитку.

Пухові подушки - не кращі предмети навіть для дитячих розваг (фото: Pixabay.com)

Спортивні куточки з мотузками і гойдалками

Активність і рух - це важливо, але спортивні куточки з мотузками та гойдалками можуть стати небезпечними для малюка. Він може заплутатися в мотузках, що створює ризик травм. Найкраще облаштувати ігрову зону без таких елементів.

Телевізор та комп'ютер

Електроніка в дитячій кімнаті - це завжди спокуса для тривалого перегляду мультфільмів або ігор. Це може негативно вплинути на зір та нервову систему малюка. Найкраще залишити подібні пристрої поза дитячою кімнатою.

Двері із замком

Двері з замком можуть створити небезпечну ситуацію, якщо дитина випадково зачинилась зсередини. Вона може не зрозуміти, як відкрити замок, і це викличе паніку. Краще залишити дитячу кімнату без можливості замикатися.

Маленькі вікна або балкон

Якщо в кімнаті мало природного світла, дитина може недоотримувати необхідну дозу вітаміну D, важливого для її здоров'я. Крім того, великі вікна легше провітрювати, що забезпечить якість повітря. Балкони також небезпечні для малюків, адже вони можуть спробувати вилізти або кидати предмети вниз.