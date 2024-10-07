Дістали гучні сусіди? Як покращити звукоізоляцію вашої квартири

Життя в багатоповерхівці часто асоціюється з незручностями через гучних сусідів. Чи то гучна музика, крики або постійні звуки побутових приладів - усе це може впливати на комфорт і спокій. Якщо гучні звуки за стіною вже дістали, не варто миритися з дискомфортом.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає прості способи покращення звукоізоляції квартири та більш масштабні варіанти ремонту, що допоможуть створити тихий і затишний куточок у вашій оселі.

Простими способами до тиші: недорогі рішення

Не завжди потрібно одразу розпочинати капітальний ремонт, щоб зменшити рівень шуму в квартирі. Є кілька простих і доступних методів, які допоможуть суттєво покращити звукоізоляцію без великих витрат.

Використання текстилю

Одним із найпростіших способів зменшити проникнення звуків є використання текстильних елементів в інтер'єрі. Густі штори, ковдри, килими та оббивка меблів поглинають звуки, зменшуючи їхню інтенсивність.

Розміщення великих килимів на підлозі або гобеленів на стінах може значно знизити проникнення шуму в кімнату.

Герметизація дверей і вікон

Шуми часто проникають крізь щілини у вікнах і дверях. Використання гумових ущільнювачів на дверях та вікнах допоможе значно знизити рівень шуму.

Також варто встановити щільну порогову стрічку під вхідними дверима, щоб зменшити проникнення звуків з під'їзду.

Перестановка меблів

Розташування меблів може суттєво вплинути на рівень шуму в кімнаті. Встановлення книжкової шафи або іншого масивного меблевого елемента біля стіни, що межує з сусідами, може допомогти зменшити проникнення звуків.

Такі предмети меблів діють як додатковий бар'єр, який поглинає звукові хвилі.

Дуже часто гучні сусіди - це справжня проблема (фото: Вікіпедія)

Звукоізоляція своїми руками: покращені методи

Якщо прості методи не приносять бажаного результату, варто розглянути можливість покращити звукоізоляцію своїми руками. Ці методи потребують певних вкладень, але можуть бути ефективними.

Використання звукоізоляційних панелей

На ринку представлено чимало звукоізоляційних матеріалів, таких як спеціальні панелі або плити з пінополіуретану. Вони легко монтуються на стіни та стелю і можуть значно знизити проникнення звуків від сусідів. Такі панелі можуть бути прикрашені тканиною або шпалерами, що дозволяє поєднати їх з інтер'єром кімнати.

Підвісна стеля

Підвісна стеля з використанням гіпсокартону та ізоляційного матеріалу може значно покращити звукоізоляцію стелі. Це особливо актуально, якщо шум приходить від сусідів зверху.

Під стелею можна розмістити звукопоглинаючі матеріали, які зменшать рівень шуму та створять додатковий бар'єр.

Звукоізоляційні шпалери

Спеціальні шпалери зі звукоізоляційним шаром також можуть допомогти знизити рівень шуму. Вони виготовлені з матеріалів, які поглинають звукові хвилі, і можуть стати додатковим захистом від гучних звуків. Це недорогий спосіб покращити звукоізоляцію без значного ремонту.

Професійна звукоізоляція (фото: Вікіпедія)

Масштабний ремонт: серйозний підхід до звукоізоляції

Якщо шум від сусідів стає справжньою проблемою, і попередні методи не дали очікуваного результату, варто розглянути більш масштабний ремонт для покращення звукоізоляції квартири.

Облицювання стін звукоізоляційними матеріалами

Для максимального зменшення шуму можна провести облицювання стін за допомогою звукоізоляційних плит, таких як мінеральна вата або акустичні панелі. Важливо пам'ятати, що облицювання стін зменшить корисну площу кімнати, тому цей варіант підходить для приміщень із достатнім простором.

Двошарові перегородки

Додаткові перегородки зі звукоізоляційними матеріалами можуть допомогти повністю ізолювати кімнату від зовнішніх звуків.

Використання двошарових конструкцій з гіпсокартону і звукопоглинаючої ізоляції дозволить зменшити рівень шуму практично до мінімуму. Цей метод підходить для спалень або дитячих кімнат, де особливо важливо забезпечити тишу.

Заміна вікон та дверей

Звукоізоляційні вікна та двері з товстішим склом або кількома шарами скла можуть значно знизити проникнення зовнішнього шуму. Встановлення таких вікон і дверей допоможе не тільки зменшити рівень звуку, але й покращити теплоізоляцію квартири.