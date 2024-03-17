Ризикуєте залишитись без житла. Адвокат пояснив, за які борги можуть забрати квартиру

При несплаті аліментів з боржника можуть у примусовому порядку стягнути суму заборгованості. Якщо вона перевищує розмір платежів за 3 місяці, то неплатник ризикує втратити своє житло.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram .

За борги по аліментах можуть забрати квартиру

"Так, це можливо, але не все так просто. Відповідно до статті 71 Закону України про виконавче провадження у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за 3 місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника", - каже юрист.

Тобто, якщо є борг по сплаті аліментів за 3 місяці і більше, виконавець має право погасити цю заборгованість за рахунок майна.

"При цьому по статті 50 Закону про виконавчі провадження у першу чергу звертають стягнення щодо окремої земельної ділянки чи технічного приміщення, що належить боржнику. А на будинок чи квартиру, де проживає боржник, стягнення звертають в останню чергу", - пояснює Сащук.

Коли майно за борги забирати не можна

Разом із цим закон передбачає випадки, коли майно за борги забирати не можна.

"Відповідно до статті 48 Закону про виконавчі провадження, у разі якщо сума боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно стоїть - не здійснюється", - наголошує юрист.

У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів, щоб покрити борг за рахунок іншого майна боржника.

"Тобто, якщо борг не перевищує 142 тисячі гривень, а з 1 квітня 2024 року - 160 тисяч гривень, а житло є єдиним у боржника, то відчужити його в рахунок заборгованості - не можна", - говорить Сащук.

Але якщо сума боргу перевищує 142 тисячі гривень (160 тисяч), а інші заходи стягнення не дали результату, то як крайня міра може бути стягнення єдиного житла боржника.