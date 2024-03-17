Ризикуєте залишитись без житла. Адвокат пояснив, за які борги можуть забрати квартиру
При несплаті аліментів з боржника можуть у примусовому порядку стягнути суму заборгованості. Якщо вона перевищує розмір платежів за 3 місяці, то неплатник ризикує втратити своє житло.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.
За борги по аліментах можуть забрати квартиру
"Так, це можливо, але не все так просто. Відповідно до статті 71 Закону України про виконавче провадження у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за 3 місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника", - каже юрист.
Тобто, якщо є борг по сплаті аліментів за 3 місяці і більше, виконавець має право погасити цю заборгованість за рахунок майна.
"При цьому по статті 50 Закону про виконавчі провадження у першу чергу звертають стягнення щодо окремої земельної ділянки чи технічного приміщення, що належить боржнику. А на будинок чи квартиру, де проживає боржник, стягнення звертають в останню чергу", - пояснює Сащук.
Коли майно за борги забирати не можна
Разом із цим закон передбачає випадки, коли майно за борги забирати не можна.
"Відповідно до статті 48 Закону про виконавчі провадження, у разі якщо сума боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно стоїть - не здійснюється", - наголошує юрист.
У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів, щоб покрити борг за рахунок іншого майна боржника.
"Тобто, якщо борг не перевищує 142 тисячі гривень, а з 1 квітня 2024 року - 160 тисяч гривень, а житло є єдиним у боржника, то відчужити його в рахунок заборгованості - не можна", - говорить Сащук.
Але якщо сума боргу перевищує 142 тисячі гривень (160 тисяч), а інші заходи стягнення не дали результату, то як крайня міра може бути стягнення єдиного житла боржника.
Читайте також про те, що робити, якщо втратили документи на квартиру.
Раніше ми писали про те, як самостійно перевірити нерухомість перед її придбанням, щоб не стати жертвою шахраїв.