Курение кальяна многие украинцы считают безопасным и думают, что это не вредно. Это совсем не так.

В Центре общественного здоровь я рассказали украинцам риски курения кальяна, о которых мало кто знает.

Чем опасен кальян

Во-первых, кальян - это табачное изделие, содержащее никотин. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что один сеанс курения кальяна наносит такой же вред, как и сто выкуренных сигарет.

Курильщик кальяна вдыхает в 30-40 раз больше дыма, чем тот, кто курит сигареты.

Вкусно-ароматические смеси (табак) для кальяна также призваны облегчить вдыхание большего количества дыма.

Кроме того, длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно.

Помните, что безопасного курения - не существует.

Кстати, курение кальяна в помещении - самое распространенное нарушение антитабачного закона.

Кальян - очень вреден для здоровья (facebook.com/phc.org.ua)

Для справки

Токсичные вещества табака и дыма кальяна могут учащать пульс, повышать артериальное давление и вызывать сердечно-сосудистые заболевания — ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Курение кальяна приводит к снижению легочной функции и считается фактором риска хронической обструктивной болезни легких.