Різдвяний піст 2022: коли починається та як варто дотримуватися

Для цього заведено відмовлятися від важкої жирної їжі та вести духовний спосіб життя.

Незабаром за православним календарем розпочнеться Різдвяний піст. Вірять, що цей період необхідний для очищення душі та тіла від нечистих сил.

Коли розпочинається піст цього року та як правильно його дотримуватися - детально читайте в матеріалі Styler.

Коли початок посту?

В Україні Різдво відзначають двічі за різними календарями: 25 грудня (григоріанський) і 7 січня (юліанський). Піст зазвичай триває 40 днів:

з 15 листопада по 24 грудня за старим стилем

з 28 листопада по 6 січня за новим стилем

Завершується піст у переддень Різдва, тобто на Святвечір, тому було заведено накрити щедрий стіл і розговітися. Якщо ви святкуєте Різдво 25 грудня, то, напевно, вже дотримуєтеся посту.

Для тих, хто відзначатиме 7 січня, пост розпочнеться 28 листопада.

Як правильно дотримуватися Різдвяного посту?

Харчування протягом цих 40 днів має бути помірним. Дозволяються вживати сезонні овочі та фрукти, а також крупи, бобові, гриби.

Обмеження стосуються всіх продуктів тваринного походження. Не вживайте м'ясо, яйця, рибу, молочні продукти тощо. Соняшникову олію потрібно обмежити до мінімуму.

У середу і п'ятницю можна їсти рослинну їжу без масла, а у вівторок, четвер - рослинну їжу з маслом. У суботу, неділю, окрім останніх, а також на великі свята дозволяється вживати рибу.

Під час посту варто вживати здебільшого овочі та фрукти (фото: Freepik)

Фактично раціон під час посту дуже схожий на вегетаріанське меню. Різка зміна може спричинити стрес для організму, тому важливо попередньо підготуватися і ще до 28 листопада поступово змінювати раціон.

Важливо розуміти, що пост - це не лише обмеження в їжі, а й духовне очищення. У Різдвяний піст потрібно утримуватися від:

лихослів'я та образ

куріння і вживання спиртного

інтимних стосунків

ненависті й жадібності

відвідування розважальних заходів

Також в Різдвяний піст не можна вінчатися, проте можна хрестити дітей.

Кому не можна постити?

Обмеження не стосуються хворих, дітей до семи років, вагітних жінок, а також тих, хто перебуває у дорозі. Якщо ви хочете постити, але не знаєте, чи можна, проконсультуйтеся з лікарем і з духовним наставником.

Священнослужителі наголошують, що піст ні в якому разі не повинен бути джерелом поганого самопочуття або причиною загострення хвороб. Хворим на діабет, онкологію не рекомендується обмежувати раціон і дозволяється вживати м'ясо, яйця, молочні продукти, солодощі.