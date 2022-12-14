Різдвяний астероїд: до Землі на великій швидкості мчить величезний камінь

Космічний камінь великих розмірів наблизиться на максимальну відстань до Землі незадовго до Різдва. Цей астероїд вже отримав неофіційну назву – Різдвяний астероїд.

За даними вчених, величезний астероїд пролетить біля Землі у четвер, 15 грудня. У Південній півкулі побачити цей комічний камінь астрономи зможуть трохи пізніше – 19 грудня.

У звіті Європейського космічного агентства (ЄКА) зазначається, що астероїд 2015 RN35 летить у бік Землі. Його розміри - близько 140 метрів і згідно з класифікацією NASA він вважається потенційно небезпечним.

Швидкість астероїда становить 21 тисячі км/год і відстань при максимальному зближенні із Землею буде близько 680 тисяч кілометрів.

За космічними мірками це дуже близько, але ця відстань вдвічі перевищує відстань від Землі до Місяця.

Будь-який астероїд, який наближається до Землі ближче, ніж на 7,5 млн км, вноситься в базу як потенційно небезпечний.

Вчені ЄКА стверджують, що космічний камінь пролетить повз Землю і жителям планети нічого боятися.

Цей астероїд було відкрито у 2015 році й з того часу про нього мало що відомо. Наразі вчені закликали астрономів-аматорів допомогти у спостереженнях за цим астероїдом і, якщо буде така можливість – сфотографувати його. З 19 грудня він знову почне віддалятися від Землі.

На цей момент невідомо, з чого складається цей астероїд і чи він обертається навколо своєї осі.