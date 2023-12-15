Английский фруктовый кекс можно приготовить на Рождество: рецепт на скорую руку
На Рождество можно приготовить классический английский фруктовый кекс. Его обычно украшают сухофруктами и орешками. Такой кекс точно понравится всей семье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Список ингредиентов
Для приготовления вкусного рождественского кекса заранее подготовьте ингредиенты:
- цукаты - 120 г
- засахаренные фрукты - 100 г
- изюм темный - 40 г
- ром - 3 ст.л
- масло сливочное - 113 г
- сахар - 10 ст.л
- яйца куриные - 3 шт.
- сахар ванильный - 1/2 ч.л
- миндальная эссенция - 1/4 ч.л
- мука пшеничная - 195 г
- мука миндальная - 50 г
- разрыхлитель - 1 ч.л
- соль - 1/4 ч.л
- лимон, цедра - 10 г
- молоко - 1/4 стакана
Легкий способ приготовления
Сначала нужно смешать в миске цукаты и темный изюм. Добавьте ром, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре не менее суток (до двух дней). Время от времени необходимо перемешивать.
Когда вы будете готовы замешивать тесто, разогрейте духовку до 180°C, поставьте решетку в центр духовки. Нужно смазать маслом форму 23х13х8 см.
После этого в отдельной миске перемешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель, соль и цедру лимона.
Миксером взбейте масло и сахар до получения легкого и пышного крема. Добавьте яйца, ароматизаторы, цукаты и сухофрукты вместе с жидкостью и взбейте до однородности. Добавьте половину смеси, перемешайте.
Далее влейте молоко и добавьте оставшуюся мучную смесь.
Выложите тесто в подготовленную форму и украсьте верх кекса миндалем. Выпекайте около 60-70 минут.
В конце извлеките из духовки и дайте остыть на решетке примерно 10 минут, прежде чем вынимать из формы.
Рождественский английский фруктовый кекс (фото: Deposit photos)
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