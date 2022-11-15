Різдво без вогників: в Україні можуть заборонити прикрашати міста до новорічних свят

У чому суть петиції

"На тлі агресивної та кривавої війни РФ проти нашої держави вважаю недоцільними та неприйнятними будь-які святкування. Кожен день в нас траурний, на фронті гинуть сотні наших військовослужбовців. Прошу ставитися до цього з повагою, пошаною та розумінням та заборонити проведення будь-яких святкових заходів (у тому числі новорічних) до кінця війни", - йдеться у тексті петиції.

Її склав Решетняк Віталій Вадимович. Також він вимагає ввести цілодобову комендантську годину з 17:00 31 грудня до 05:00 2 січня по всій території України, аби запобігти можливим диверсіям у місцях скупчення людей під час підготовки до свят.

Виділені кошти на підготовку інфраструктури до святкування Нового року та Різдва, пропонують спрямувати на допомогу ЗСУ або внутрішньо переміщеним особам.

Подібні ініціативи ширяться всією Україною.

(Скриншот)

На сайті Київської міської ради петиція про заборону встановлення новорічної ялинки уже набрала необхідну кількість голосів.

У Сумах і Чернівцях уже заявили, що міської ялинки цьогоріч не буде. У решті міст ще обговорюють дане питання.