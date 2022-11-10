"Дітям загиблих героїв свято треба": навколо новорічної ялинки в Ніжині розгорається скандал

У Ніжині розгорівся скандал щодо доцільності встановлення міської новорічної ялинки. Очільник міста заявив, що заплановані на святкування кошти, передадуть на потреби ЗСУ. Проте не всі містяни підтримали таке рішення.

Про те, як розвивається скандал щодо організації свята, читайте у матеріалі Styler.

"У Ніжині не будемо встановлювати новорічну ялинку. Заплановані в бюджеті святкові кошти підуть на ЗСУ. Вважаю, сьогодні актуальна лише боротьба за нашу незалежність і нашу державу. А Новий рік і всі свята відзначимо на достойному рівні вже після нашої Перемоги", - написав у Facebook Олександр Кодола, міський голова Ніжина.

Таку ініціативу містяни сприйняли неоднозначно. Зокрема, дехто вважає, що дітям полеглих воїнів потрібно влаштувати новорічне свято із міською ялинкою. Інші ж наполягають на тому, що зараз важливіше віддати кошти на фронт.

Користувачі Facebook активно діляться думками під постом мера:

Дітям загиблих і поранених героїв свято все ж треба. Та й іншим дітям теж. Добре було б за рахунок меценатів і спонсорів влаштувати свято. Це моя думка.

Працюю з дітьми. Уже зараз вони говорять про Святого Миколая, і дехто вже написав йому листа. Маленькі діти вірять в те, що їх мрії і бажання Святий Миколай обов'язково виконає. Моя думка - ялинка для дітей потрібна.

Можна це зробити за рахунок спонсорської допомоги, доброчинців. Я думаю в Ніжині знайдуться такі люди

В країні війна, вона і була 8 років тільки більшість про це не згадувала ніколи. Хочеться свята - поставте вдома ялинку.

Свято дітям треба. Це удар по рашистах теж. Знак того, що Україна була, є і буде. У 1941 році під час бомбардувань нацистами Лондона й інших міст Великобританії королівська родина влаштовувала різдвяні свята дітям й ставили ялинку.

Ви не дооцінюєте наших дітей! Запитайте у них?! Ви не повірите, наші малі-дорослі діти "сьогоднішньої" війни не хочуть святкувати жодного свята, окрім перемоги!

Підтримую. Хай ялинка у вигляді дронів поїде нашим хлопцям

Державні кошти, нехай підуть на ЗСУ, а дома, кожен нехай потурбується за своїх дітей і за ялинку.

Судячи із коментарів команди мера Ніжина, поки міська рада не збирається змінювати своє рішення щодо встановлення новорічної ялинки.

До слова, щороку у Ніжині ставили велику штучну ялинку. Витрати з бюджету йшли на монтаж й демонтаж, витрати пального, роботу комунальних підприємств, а також на оновлення новорічного декору.