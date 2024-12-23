На Різдво повз Землю пронесеться астероїд розміром з 10-поверховий будинок: чи становить він загрозу

За даними NASA, величезний "різдвяний" астероїд, пролетить повз Землю 24 грудня. Назва цього космічного каменю 2024 XN1, і летіти він буде зі швидкістю 23 726 кілометри на годину. Інформаційна панель NASA Asteroid Watch він має пролетіти на відстані 7,21 мільйона кілометри від нашої планети.

NASA та систему планетарного захисту Європейського космічного агентства помітили наближення "різдвяного" астероїда лише 12 грудня і після розрахунку дослідники назвали його "близьким", як такий, що пройде в межах 7,5 мільйонів кілометрів від Землі.

"Це буде дуже далеко, приблизно у 18 разів далі від Землі, ніж Місяць. Тому астероїд не наблизиться настільки, щоб вдарити Землю", - заспокоїла вчена Королівської Гринвіцької обсерваторії Джесс Лі.

За оцінками, розмір космічного каменю - від 29 до 70 метрів у діаметрі, тобто - як десятиповерховий будинок. Дослідники вказують, що якби він врізався у нашу планету, то вдарився б силою, еквівалентною 12 мільйонам тон тротилу. Такий удар знищив би площу у 2000 квадратних кілометрів.

Але Європейське космічне агентство не включило цей астероїд до "списку ризиків" об'єктів з ненульовою ймовірністю зіткнення з Землею. Враховуючи відстань, побачити цей астероїд не зможуть астрономи-любителі.

Астероїд 2024 XN1 наступного разу завітає до нас в січні 2032 року. І вчені прогнозують, що він може наблизитися значно більше - на відстань в 4,7 мільйона кілометри. У грудні 2106 року цей астероїд зробить нову спробу наблизитися на Землі й зараз прогнозується, що він наблизиться на відстань всього у 3,4 мільйона кілометри.

Крім того, ще один великий 400-метровий астероїд пролетить повз Землю зі швидкістю 79 920 км/год 5 січня 2025 року. Астрономи кажуть, що й через цей камінь хвилюватися не варто. Його проходження біля нашої планети буде безпечним - 3,68 мільйона кілометри від Землі.

Найбільші астероїди, що загрожують Землі (скриншот)