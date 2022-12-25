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Різдво 25 грудня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети та традиції свята

25 грудня – свято Різдва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

25 грудня католики святкують Різдво Христове. Цього року дедалі більше православних також схиляється до традиції святкувати цієї дати (за григоріанським календарем), а не 7 січня. Раніше українські священики дозволили святкувати Різдво та проводити церковні літургії 25 грудня та 7 січня.

У матеріалі Styler ви прочитаєте найсуворіші заборони на Різдво, а також дізнаєтесь про традиції свята.

Свято Різдва та його традиції

Різдво - це одне з головних свят для віруючих, воно пов'язане з чудом народження Спасителя у Віфлеємі. Звісно, що це дуже важливе та сімейне свято.

Традиції та прикмети католицького та православного Різдва багато в чому перетинаються. У цей день на Заході також закінчується суворий піст, на Святвечір заведено вживати в їжу тільки сочиво, а особливого значення набуває різдвяна вечеря, за якою має зібратися вся родина.

У католицтві також існує традиція колядування. Ряджені ходять вулицею і співають різдвяні пісеньки. Така музика навіть сформувалася на окремий жанр — christmas carols.

Ялинка та подарунки - атрибути Різдва (фото: pixabay.com)

На традиційну різдвяну вечерю обов'язково готують смажену індичку, імбирне печиво та різну випічку. Також основна традиція — на столі має бути стільки страв, як у Біблії було апостолів.

До речі, різдвяної ночі бажано не спати, а відвідати храм, там проходить святкова служба.

Ну і звісно ж на Різдво роблять подарунки. Це можуть бути маленькі сувеніри.

Прикмети на католицьке Різдво

  • Потепління у Святвечір – до холодної весни;
  • Завірюха напередодні Різдва – до ранньої весни;
  • Безвітряна погода – до теплого літа;
  • Снігопад – добрі врожаї наступного року.

Що категорично не можна робити у цей день

  • У свято категорично забороняється працювати та займатися клопотами по дому. Потрібно всі приготування завершити заздалегідь.
  • Сьогодні не можна також шити, в'язати, вишивати.
  • Не можна лаятися, сваритися, злитися і поганословити, особливо за святковим столом.
  • Суворо заборонено ходити на полювання.
  • Не можна одягати ношений та чорний одяг на святкування.
  • Вважається, що на Різдво не можна гадати, для цього існує спеціальний період свят.

Читайте також ,як у світі відзначають Святвечір і чим він відрізняється від українського.

Також ми писали, скільки українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

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