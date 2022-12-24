Різдво 25 грудня: як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

На Різдво бажання можна загадувати, починаючи зі Святвечора, 24 січня, коли у небі зійде перша зоря. Подумайте про найбажаніше, опишіть його в деталях: можна зробити це подумки наодинці з собою, можна написати на папері чи за допомогою гаджетів.

Як правильно загадувати бажання

Сформулюйте свою мрію чітко і ясно

Якщо ви хочете авто, то назвіть його марку і коли саме ви хочете стати його власником. Якщо мрієте про переїзд в інше місто (країну), то назвіть місце і так само подумайте, коли саме ви би хотіли це зробити

Гроші краще не загадувати, ліпше попросіть одразу про те, про що мрієте. Описувати річ або подію мрії треба в подробицях і деталях.

Бажання повинно бути хорошим як для вас, так і для інших

Не загадуйте нікому зла. Не загадуйте гарне собі, а шкоду іншим.

Забудьте про обороти "не"

Неправильно побажати: "Я хочу не хворіти в 2023 році". Правильно: "Нехай я і мої близькі будуть здоровими у 2023 році".

Загадуйте щиро і з чистим серцем

Якщо ви самі не вірите в здійснення мрії, то краще нічого не загадувати зовсім. У будь-якому зверненні до святих, зірок і Всесвіту найголовніше - це щирість і віра.

Ритуали, які допоможуть втіленню бажання

Поставте у Святвечір на вікно запалену свічку. Для любові використовують червоні, для поліпшення здоров'я або благополуччя - зелені, для відпочинку - блакитні, для романтичного настрою - рожеві.

Запаліть відповідну свічку і весь віск з неї скапайте на свою записку-бажання.

Ниткою того ж кольору, що і свічка, перев'яжіть папірець, згорнутий конвертиком. Носити цей оберіг потрібно весь рік.

І пам'ятайте, що бажання виконується не за помахом чарівної палички, а тому потрібен час для його виконання. Не варто чекати що завтра або протягом тижня вам хтось подарує авто. Просто продовжуйте доводити до досконалості ваше бажання: формулюйте, деталізуйте і уявляйте.