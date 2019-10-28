Ризатдиновой стало очень плохо в прямом эфире Танцев со звездами (видео)

Анна Ризатдинова на шоу Танцы со звездами 2019 чуть не потеряла сознание. Неприятный инцидент произошел сразу после того, как Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров завершили номер в 10 прямом эфире на 1+1 - классический балет под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born".

Во время того, как Екатерина Кухар и Григорий Чапкис комментировали выступление пары, Ризатдинова начала пошатываться, уронила на паркет цветы и и повалилась на партнера. Организаторы были вынуждены прервать трансляцию.

Позже ведущий Танцев со звездами Юрий Горбунов сообщил зрителям и судьям, что медики осмотрели Ризатдинову. Оказалось, что у гимнастки сильно подскочило давление - верхний его показатель достиг цифры в 210. На паркет в этот вечер она больше не выходила.

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание в прямом эфире Танцев со звездами

В комментариях фанаты шоу и поклонники Ризатдиновой предполагают, что ей стало плохо из-за того, что она исполнила на паркете несколько крайне трудных танцевальных приемов.

Но нашлись юзеры, которые считают, что Анну до такого состояния довела якобы критика из уст Екатерины Кухар.

"Здоровье может подвести в любой момент каждого. Не похоже, что это было от критики Кухар... Она заканчивала танец с болью - это было видно", - написала одна из фанаток Танцев со звездами.