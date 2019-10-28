Різатдіновій стало дуже погано в прямому ефірі Танців з зірками (відео)

Анна Різатдінова на шоу Танці з зірками 2019 ледь не втратила свідомість. Неприємний інцидент стався одразу після того, як Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров завершили номер в 10 прямому ефірі на 1+1 - класичний балет під пісню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born".

Під час того, як Катерина Кухар і Григорій Чапкіс коментували виступ пари, Різатдінова початку похитувалася, впустила на паркет квіти і і повалилася на партнера. Організатори були змушені перервати трансляцію.

Пізніше ведучий Танців з зірками Юрій Горбунов повідомив глядачам і суддям, що медики оглянули Різатдінову. Виявилося, що у гімнастки сильно підскочив тиск - верхній його показник сягнув цифри у 210. На паркет цього вечора вона більше не виходила.

Анна Різатдінова мало не втратила свідомість в прямому ефірі Танців з зірками

В коментарях фанати і шанувальники шоу Різатдінової припускають, що їй стало погано через те, що вона виконала на паркеті кілька вкрай важких танцювальних прийомів.

Але знайшлися юзери, які вважають, що Анну до такого стану довела нібито критика з вуст Катерини Кухар.

"Здоров'я може підвести в будь-який момент кожного. Не схоже, що це було від критики Кухар... Вона закінчувала танець з болем - це було видно", - написала одна з фанаток Танців з зірками.