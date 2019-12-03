Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами

Анна Ризатдинова, которой приписывают роман с "Холостяком" Иракли Макацарией, похоже неравнодушна к своему партнеру Александру Прохорову. Даже после окончания телешоу гимнастка появляется на светских мероприятиях с танцовщиком.

Так, пара не только вместе пришла на M1 Music Awards, но и оделась в одинаковом стиле, чтобы гармонировать друг с другом.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на M1 Music Awards (фото: instagram.com/sasha_prohor)

После окончания проекта, Прохоров в соцсетях поблагодарил уже экс-партнершу, ласково назвав ее "Ризатдинчик".

"Как же благодарен я тебе, Ризатдинчик, что ты доверилась мне, и мы прошли этот нелегкий путь вместе", - написал Прохоров.

Прохоров и Ризатдинова часто показывают друг друга в своих соцсетях и даже упоминают в публикациях. Очевидно, на паркете между ними зародились теплые дружеские чувства, а перерастут ли они в нечто большее - покаже время.

Напомним, на шоу Танцы со звездами 2019 победила пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заняли второе место.