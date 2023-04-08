У Рівному новонародженій дитині зробили операцію на серці: дівчинка важила всього 800 грамів (фото)

У Рівному хірурги врятували новонароджену дитину, яка з'явилася на світ раніше терміну. У дівчинки була вада серця, яку можна було прибрати лише оперативним шляхом. Складність втручання полягала в тому, що вага немовляти була лише 800 грамів.

Про це повідомляють на сторінці Інституту серця у Facebook .

Як проходила операція

Маленька Мілана народилася передчасно та мала екстремально низьку вагу - всього 800 грамів. Разом із тим на її серці була вада, яку потрібно було негайно видаляти шляхом хірургічного втручання.

Операцію проводили лікарі з Києва (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

У неї була відкрита артеріальна протока, яка зазвичай закривається самостійно впродовж перших діб життя. Однак бувають випадки, коли цього не стається, і тоді дитина не може самостійно дихати.

Операцію планували провести в київському Інституті серця, проте лікарі приїхали в Рівне, щоб не завдавати дитині додаткового стресу транспортуванням.

Для порятунку дитини хірурги приїхали до Рівного з Києва (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Усе пройшло успішно, після чого дівчинку ще два тижні виходжували в пологовому будинку, щоб вона трішки підросла.

"Більше життю поспішайки нічого не загрожує. Після своєчасного втручання такі дітки зазвичай гарно ростуть і розвиваються", - пишуть лікарі Інституту.

Маленька Мілана буде гарно рости та розвиватися (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)