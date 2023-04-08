В Ровно новорожденному ребенку сделали операцию на сердце: девочка весила всего 800 граммов (фото)

В Ровно хирурги спасли новорожденного ребенка, появившегося на свет раньше срока. У девочки был порок сердца, который можно было убрать только оперативным путем. Сложность вмешательства заключалась в том, что вес младенца был всего 800 граммов.

Об этом сообщают на странице Института сердца в Facebook .

Как проходила операция

Маленькая Милана родилась преждевременно и весила экстремально мало - всего 800 граммов. Вместе с тем на ее сердце был недостаток, который нужно было немедленно удалять путем хирургического вмешательства.

Операцию проводили врачи из Киева (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

У нее был открыт артериальная протока, который обычно закрывается самостоятельно на протяжении первых суток жизни. Однако бывают случаи, когда этого не происходит, и тогда ребенок не может самостоятельно дышать.

Операцию планировали провести в киевском Институте сердца, однако врачи приехали в Ровно, чтобы не причинять ребенку дополнительного стресса транспортировкой.

Для спасения ребенка хирурги приехали в Ровно из Киева (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Все прошло успешно, после чего девочку еще две недели выхаживали в роддоме, чтобы она немного подросла.

"Больше жизни "поспішайки" ничего не угрожает. После своевременного вмешательства такие дети обычно хорошо растут и развиваются", - пишут врачи Института.

Маленькая Милана будет хорошо расти и развиваться (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)