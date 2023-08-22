У Рівному у лікарні помер 10-річний хлопчик: батьки звинувачують у всьому лікарів

Подробиці трагедії у Рівному

Маленький Богдан Скиданчук вступив до лікарні 7 серпня після того, як удома на його голову впала штанга. Вже 11 серпня дитина померла в нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні Рівного.

Мати Богдана Тетяна вважає, що винні у смерті сина саме лікарі.

"Ввечері знову я побігла і кажу, що в нього дуже болить голова. Вони сказали: Дайте ще Нурофен. Я була там сама, почала до чоловіка дзвонити, кажу: "Роман, давай десь кудись везти, про нас забули, нас тут ніби немає". А він мені: "Таня, нас запевнили всі лікарі, що жодної загрози немає. Чекаємо до четверга", - розповіла вона.

Богданчик у лікарні спав, час від часу прокидався і розмовляв зі своєю хрещеною матір'ю Оленою Берестовою. Вона теж була біля нього у медзакладі.

"Дитина розуміла, де знаходиться, хто я така. Що з нею сталося. Тобто не було ні втрати свідомості, ні втрати пам'яті - нічого. І я звернула увагу що він спить-спить, хоче повернутися на бік - повертається, а ліва рука залишається на місці. Травматолог дивився, сказав, що це не пов'язано із травмою", - розповіла Олена Берестова.

У ніч із 8 на 9 серпня хлопчик продовжував скаржитися на сильний головний біль.

"Я не знаю, мабуть, той Нурофен не допомагав. Запитали, чи є Дімедрол. Я сказала, що побіжу куплю, якщо треба. Вони сказали, що уколють своє. Буквально після цього уколу він почав покриватися плямами. Я почала кричати, що це алергія", - повідомила хрещена мама дитини.

Олена Берестова запевняє, що перечитувала історію хвороби. Там, за її словами, зазначили, що Богдан мав зупинку дихання, його реанімували.

"Почали терміново везти вже на третю КТ. І все - моментальний набряк лівої та правої півкулі, треба робити операцію. Ми трохи сварилися, на емоціях усі були. Його взяли в операційну, ми написали дозвіл, для того, щоб зробили трепанацію черепа, щоб знизити цей тиск", - розповіла мати дитини.

Батько хлопчика розповів, що після операції син до тями не прийшов.

Що кажуть у лікарні

Головний лікар лікарні перебував у цей час у відпустці, але він запевняє, що медики діяли за протоколом і не згоден з тим, що введені препарати призвели до смерті.

"Хлопчику ввели всі препарати, які були за життєвими показаннями йому потрібні. Нічого зайвого йому не робили, все за протоколом надання медичної допомоги. Серед ночі викликали нейрохірурга Підлісного, заввідділу Тимощука Миколу Григоровича. Зібрали консиліум. Переконали батьків", - сказав головний лікар.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, який спричинив тяжкі наслідки для дитини, розпочали досудове розслідування.