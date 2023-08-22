В Ровно в больнице умер 10-летний мальчик: родители винят во всем врачей

Подробности трагедии в Ровно

Маленький Богдан Скиданчук поступил в больницу 7 августа после того, как дома на его голову упала штанга. Уже 11 августа ребенок умер в нейрохирургическом отделении центральной городской больницы Ровно.

Мать Богдана Татьяна считает, что виноваты в смерти сына именно врачи.

"Вечером опять я побежала и говорю, что у него очень болит голова. Они сказали: Дайте еще Нурофен. Я была там сама, начала к мужу звонить, говорю: "Роман, давай где-то куда-то везти, о нас забыли, нас здесь как будто нет". А он мне: "Таня, у нас заверили все врачи, что никакой угрозы нет. Ждем до четверга", - рассказала она.

Богданчик в больнице спал, время от времени просыпался и разговаривал со своей крестной матерью Еленой Берестовой. Она тоже была возле него в медучреждении.

"Ребенок понимал, где находится, кто я такой. Что с ним произошло. То есть не было ни потери сознания, ни потери памяти - ничего И я обратила внимание что он спит-спит, хочет вернуться на бок - поворачивается, а левая рука остается на месте. Травматолог смотрел, сказал, что это не связано с травмой", - рассказала Елена Берестовая.

В ночь с 8 на 9 августа мальчик продолжал жаловаться на сильную головную боль.

"Я не знаю, пожалуй, тот Нурофен не помогал. Спросили, есть ли Димедрол. Я сказала, что побегу куплю, если надо. Они сказали, что уколют свое. Буквально после этого укола он начал покрываться пятнами. Я начала кричать, что это аллергия", - сообщила крестная мама ребенка.

Елена Берестова уверяет, что перечитывала историю болезни. Там, по ее словам, отметили, что у Богдана была остановка дыхания, его реанимировали.

"Начали в срочном порядке везти уже на третье КТ. И все - молниеносный отек левого и правого полушария, надо делать операцию. Мы немного ссорились, на эмоциях все были. Его взяли в операционную, мы написали разрешение, для того чтобы сделали трепанацию черепа, чтобы снизить это давление", - рассказала мать ребенка.

Отец мальчика рассказал, что после операции сын в сознание не пришел.

Что говорят в больнице

Главный врач больницы находился в это время в отпуске, но он уверяет, что медики действовали по протоколу и он не согласен с тем, что введенные препараты привели к смерти.

"Мальчику ввели все препараты, которые были по жизненным показаниям ему нужны. Ничего лишнего ему не делали, все по протоколу оказания медицинской помощи. Среди ночи вызвали нейрохирурга Подлесного, завотделения Тимощука Николая Григорьевича. Собрали консилиум. Убедили родителей", - сказал главный врач.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим тяжкие последствия для ребенка, начали досудебное расследование.