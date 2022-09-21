У Рівному дівчина після закінчення школи отримала понад 1000 доларів премії: за що її нагородили
В Україні учні навіть попри війну продовжують досягати успіхів та тішити здобутками. Зокрема, у Рівному за успіхи у навчанні відзначили ученицю.
Про це пише РадіоТрек.
За чудові знання у навчанні дівчина при цьому ще й отримала від влади чималу премію.
Яка сума премії
Премію дівчина, яка тільки закінчила школу, отримала за результати мультипредметного тесту. Вона набрала максимальну кількість балів.
Тому за це вона отримає одноразову стипендію на суму 45 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на міському виконкомі. Раніше його представники анонсували нагороду для тих учнів, які складуть мультимедійний тест на максимальний бал і підуть вчитися у виш Рівного.
Зазначимо, що цьогоріч максимальні 600 балів з української мови, історії України та математики отримали 4 учні. Однак, лише одна дівчина вирішила навчатися у Рівному, тому й отримає премію.
Додамо, що МОН показало статистику найвищих результатів тестування під час основної сесії мультитесту (200 балів):
- з одного предмета отримали - 7462 учасники;
- з двох предметів - 1855 учасників;
- з трьох предметів - 510 учасників;
- з математики 200 балів набрали - 5965 учасників;
- з української мови - 2852 учасники;
- з історії України - 3885 учасників.
Нещодавно ми повідомляли, що українець став кращим студентом світу.
Також ми писали про випускників, які склали мультипредметний тест на 600 балів.