В Ровно девушка после окончания школы получила более 1000 долларов премии: за что ее наградили

В Украине ученики даже несмотря на войну продолжают добиваться успехов и радовать достижениями. В Ровно за успехи в учебе отметили ученицу.

За отличные знания в учебе девушка при этом еще и получила от власти немалую премию.

Какая сумма премии

Премию девушка, которая только окончила школу, получила за результаты мультипредметного теста. Она набрала максимальное количество баллов.

Поэтому она получит одноразовую стипендию на сумму 45 тысяч гривен. Такое решение было принято на городском исполкоме. Ранее его представители анонсировали награду для тех учеников, которые сдадут мультимедийный тест на максимальный балл и пойдут учиться в вуз Ровно.

Отметим, что в этом году максимальные 600 баллов по украинскому языку, истории Украины и математике получили 4 ученика. Однако только одна девушка решила учиться в Ровно, поэтому и получит премию.

Добавим, что МОН показало статистику самых высоких результатов тестирования во время основной сессии мультитеста (200 баллов):