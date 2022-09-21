ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ровно девушка после окончания школы получила более 1000 долларов премии: за что ее наградили

Новина українською →
Ровно, Среда 21 сентября 2022 19:48
В Ровно девушка после окончания школы получила более 1000 долларов премии: за что ее наградили В Ровно девушка получит премию от власти (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине ученики даже несмотря на войну продолжают добиваться успехов и радовать достижениями. В Ровно за успехи в учебе отметили ученицу.

Об этом пишет РадіоТрек.

За отличные знания в учебе девушка при этом еще и получила от власти немалую премию.

Какая сумма премии

Премию девушка, которая только окончила школу, получила за результаты мультипредметного теста. Она набрала максимальное количество баллов.

Поэтому она получит одноразовую стипендию на сумму 45 тысяч гривен. Такое решение было принято на городском исполкоме. Ранее его представители анонсировали награду для тех учеников, которые сдадут мультимедийный тест на максимальный балл и пойдут учиться в вуз Ровно.

Отметим, что в этом году максимальные 600 баллов по украинскому языку, истории Украины и математике получили 4 ученика. Однако только одна девушка решила учиться в Ровно, поэтому и получит премию.

Добавим, что МОН показало статистику самых высоких результатов тестирования во время основной сессии мультитеста (200 баллов):

  • по одному предмету получили - 7462 участника;
  • по двум предметам - 1855 участников;
  • из трех предметов - 510 участников;
  • по математике 200 баллов набрали - 5965 участников;
  • по украинскому языку - 2852 участника;
  • по истории Украины - 3885 участников.

Недавно мы сообщали, что украинец стал лучшим студентом мира.

Также мы писали о выпускниках, которые сдали мультипредметный тест на 600 баллов.

Читайте РБК-Украина в Google News
мультипредметный тест Ровно
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя