Рівненська викладачка відкрито пропагандувала "русскій мір". Її досі не звільнили

Що відомо про прихильницю "русского міра"

Ольга Сєвєрова обіймає посаду заступниці декана з навчальної роботи факультету історії, політології та міжнародних відносин. Вона продовжує працювати у навчальному закладі навіть після того, як нею зацікавилися правоохоронні органи.

Сєвєрова ще у 90-х роках переїхала з російського міста Чита до Рівного. Одразу почала викладати в університеті предмет про декабристський рух.

Жінка активно поширювала комуністичну та нацистську символіки у соцмережах. Також пропагандувала комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими.

Через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники" Сєвєрова публікувала матеріали з проросійськими наративами, демонструвала свою антиукраїнську позицію та пропагувала ідеї "русского міра".

"Цією жінкою зацікавились компетентні органи, але хтось досі тримає в себе підозру. І вже третій тиждень ця справа підвисла з усією доказовою базою. Щобільше, її досі не звільняють і не усувають з посади в РДГУ, що створює численні конфлікти всередині колективу", - наголосила депутатка.

Ольга Сєвєрова відкрито підтримувала ідеї "русского міра" в "Однокласниках" (фото: facebook/BobrovskaMP)

Таким зволіканням у вирішенні професійної долі фанатки РФ обурилися користувачі Facebook. Коментували даний пост навіть колишні студенти Сєвєрової.

"Вчилася на історичному факультеті цього ВНЗ. Впродовж трьох курсів вона читала та вела курс "Історія слов’янських народів". Так от на тому курсі активно впарюється про гілку "братських слов’янських народів": росіян, білорусів і українців. Далі навчальний матеріал плавно переходив в суцільну історію Росії, так, історію Росії, але під назвою "Історія слов’янських народів", - прокоментувала колишня студентка Ольга.

Інші випускники закладу зазначають, що на парах викладачка возвеличувала Московську державу й розповідала, якою "передовою країною вона була". Навчальний матеріал подавала виключно із радянських матеріалів.