"Рівень спокуси занадто великий": відомий підприємець сказав, чи зникне в Україні корупція після війни

Під час війни Україну всебічно підтримують міжнародні партнери як мілітарно, так і фінансово. І всі експерти стверджують, що після перемоги над Росією до нашої країни, ймовірно, почнуть надходити великі інвестиції. І тут постає одвічне питання: а як щодо корупції?

Чи дійсно наше суспільство переросло корупцію, чи хтось як наживався на бюджетах, так і продовжуватиме це робити? Відповідь на це питання спробував дати в інтерв'ю РБК-Україна відомий підприємець, політичний експерт і ексрадник Міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Експерт переконаний, що всі підприємства повинні стати приватними, і тільки так можна отримувати справжній прибуток, що дасть поштовх подоланню корупційних схем. Наразі ж 95% держпідприємств є збитковими.

Існує варіант найняти хороших співробітників, проте рівень спокуси занадто великий, каже підприємець.

"Мені здається, що коли вони беруть хабарі, вони прям ділять ці гроші. Беру сто мільйонів, п'ять - зразу на суд, але решту точно собі лишу. А якщо ще на адвокатів є гроші, то суд буде роками йти. У нас уже купа таких історій", - каже бізнесмен.

Натомість у справжню доброчесність чиновників він не надто вірить.

"А якщо компанії будуть державними, корупції не буде? Ми ж наберемо чесних добропорядних менеджерів з конкурентною зарплатою 8 500, які будуть працювати зранку до ночі. Звісно, я вірю", - сміється Ростислав.

Він каже, що зараз в Україні іноді піти на корупційний ризик простіше, аніж обійтися без нього. Для нього це справжній нонсенс в країні, яка перебуває у стані війни.

"У мене є класична історія. Друг хотів у будинку збільшити подачу енергії. Дзвонить у службу та каже, що потрібно збільшити. Окей. Вартість 5 000 гривень, чекати пів року. А можна неформально: вартість 30 000 - і сьогодні все зроблять. Отак і працює", - згадує спікер.

Проте водночас він наголошує, що вірить в український народ.

За його словами, ми заплатили занадто високу ціну, щоб не зробити жодних висновків.

"Україна - це країна єдності, країна героїв, країна самопожертви. Коли ми єдині, ми непереможні. Тому що ми на своїй землі. Будемо її захищати, будувати. І я дуже сильно хочу, щоб та ціна, яку ми заплатили, була недаремною. Я пишаюся тим, що українець, і думаю, що в нас усе вийде", - підсумовує підприємець.