Ритуал на кохання. Зробіть це 8 березня, аби в життя увірвалося щастя

Езотерики вважають, що 8 березня, коли багато хто надихається романтичним вайбом, можна залучити в життя щастя та кохання. І в цьому допоможе особливий ритуал.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити 8 березня, аби знайти кохання.
"8 Березня - це день, коли природа прокидається, а Всесвіт наповнюється жіночою енергією краси, ніжності й любові. Це ідеальний час для роботи з енергією кохання, незалежно від того, шукаєте ви нові стосунки, хочете зміцнити існуючі або просто налаштуватися на гармонію з собою", - розповіла Лія.
Цей ритуал, зазначає астролог, допоможе залучити любов у своє життя або наповнити стосунки новою пристрастю та гармонією.
Рожева свічка (символ кохання)
Аркуш та ручка
Крапля ваших улюблених парфумів або ефірна олія троянди
Червона стрічка
"Цей ритуал працює лише тоді, коли ви відкриті до кохання й вірите в силу Всесвіту", - наголосила Лагуз.
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