Ритуал на кохання. Зробіть це 8 березня, аби в життя увірвалося щастя

"8 Березня - це день, коли природа прокидається, а Всесвіт наповнюється жіночою енергією краси, ніжності й любові. Це ідеальний час для роботи з енергією кохання, незалежно від того, шукаєте ви нові стосунки, хочете зміцнити існуючі або просто налаштуватися на гармонію з собою", - розповіла Лія.

Ритуал "Серце, відкрите для любові"

Цей ритуал, зазначає астролог, допоможе залучити любов у своє життя або наповнити стосунки новою пристрастю та гармонією.

Що знадобиться:

Рожева свічка (символ кохання)

Аркуш та ручка

Крапля ваших улюблених парфумів або ефірна олія троянди

Червона стрічка

Як провести ритуал

Запаліть свічку, налаштовуючись на хвилю любові та гармонії

Напишіть на папері свої бажання щодо кохання. Це може бути конкретна людина або просто енергія кохання, яку ви хочете залучити

Капніть на папір трохи парфумів або ефірної олії - це підсилить енергетику ритуалу

Складіть папірець, обмотайте його червоною стрічкою та промовте: "Любов входить у моє життя, наповнюючи його ніжністю, пристрастю і щастям"

Покладіть згорток під подушку на ніч або носіть із собою як талісман протягом 7 днів.

"Цей ритуал працює лише тоді, коли ви відкриті до кохання й вірите в силу Всесвіту", - наголосила Лагуз.

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