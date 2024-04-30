UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ріта Ора цікаво "обіграла" класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)

Ріта Ора (фото: instagram.com/ritaora)
Автор: Юлія Любченко

Ріта Ора - всесвітньо відома співачка, яка має витончений смак і завжди може зачарувати своїх прихильників цікавими луками. Цього разу образ Ріти був у стилі Old money.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.

Ріта Ора показала образ в стилі Old money

Ріта Ора завжди має приголомшливий вигляд, а також свій оригінальний стиль одягу. Вона любить короткі спідниці, костюми, топи, широкі вільні брюки та піджаки. А ще дівчина полюбляє виходити у світ в останніх трендах моди. 

Наприклад, у Лондоні Ора вирішила показати образ у стилі Old Money. Вона одягнула класичний корсет бежевого кольору та поєднала його з модними брюками у трендовому коричневому кольорі. 

Це вбрання дійсно виглядає, як стиль Old Money, адже поєднує в собі класичні речі у спокійних відтінках. 

Ріта Ора показала стильний образ (фото: instagram.com/ritaora)

Але свій лук зірка грамотно доповнила довгим ремінцем, напівпрозорими рукавичками з сіточки, а також аксесуарами - вона вибрала об’ємні сережки у формі кільця та золоті браслети на обидві руки. 

Також Ріта дуже оригінально вклала своє каре, вона завернула кінці волосся та отримала цікаву та оригінальну зачіску, яка доповнює стильний образ і робить його більш дорогим та витонченим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСпівачкаГардероб