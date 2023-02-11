Так рисову кашу ви ще не готували: китайський спосіб від української кулінарки

Складники

Яйце - 3-4 шт.

Сіль - за смаком

Часник - 1 зубчик

Цибуля - 1 шт.

Зелений горошок - 100 г

Кукурудза - 100 г

Морква - 1 шт.

Зелена цибуля - 2-3 гілочки

Масло - 20-30 г

Відварений холодний рис - 300 г

Соєвий соус - на смак

Устричний соус - на смак

Покрокове приготування

Додайте до яєць сіль до смаку, перемішайте виделкою і обсмажте дуже швидко, постійно перемішуючи.

Подрібніть 1 зубчик часнику. Наріжте цибулю та моркву на дрібні кубики.

Обсмажте часник на олії та на маслі. Додайте цибулю. Обсмажте до прозорості. Додайте моркву, горошок та кукурудзу. Обсмажте овочі до бажаного стану.

Викладіть шматочок масла по центру.

Викладіть холодний відварений рис. Він обов'язково має бути холодним, так крупа буде розсипчастою при обсмажуванні. Обсмажте рис.

Додайте соєвий соус. Якщо є, то можна додати устричний соус. Додайте яйця та зелену цибулю.