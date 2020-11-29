Не рискуйте: названы опасные последствия передозировки витамином D

Прежде всего витамины участвуют в регулировании обменными процессами в организме. Для правильной работы организма крайне важный витамин D, который препятствует образованию и росту опухолей, регулирует кальциевый и фосфатный обмен и укрепляет мышцы.

Как объясняют специалисты на сайте Newsyou.info, зимой и осенью некоторым пациентам врачи назначают искусственные добавки. Речь идет о людях, которые страдают от дефицита витамина D. Доза определяется индивидуально после анализа. Ведь бесконтрольный прием витамина D может серьезно навредить здоровью.

Специалисты отмечают, что из-за передозировки витамином D в организме повышается уровень кальция. Побочными эффектами являются повышенная жажда, частое мочеиспускание. К тому же повышается риск образования кальциевых камней.

Также побочным эффектом от чрезмерного потребления витамина D являются проблемы с почками. Наибольший риск в этом случае имеют люди, у которых уже есть хронические почечные нарушения.

Из-за избытка витамина D возникают проблемы с пищеварением. В частности, речь идет о различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болях в животе.

Избыток витамина D может вызвать повреждения костей, поскольку объясняют специалисты, слишком высокая его концентрация негативно влияет на усвоение витамина K2, который может привести к потере костной массы.

Среди прочих побочных эффектов: тошнота, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость, головокружения.

В основном, напоминают эксперты, в организм витамин D поступает с солнечным светом, частично мы получаем его с пищей, если в рационе есть жирные сорта рыбы, икра, сыры, яйца, сливочное масло.

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