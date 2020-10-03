Риск развития астмы и аллергии связан с датой рождения: врачи назвали причину

Развитие астмы и аллергии связано с датой рождения (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые объяснили связь времени года с риском развития астмы и аллергии

Развитие астмы, сенной лихорадки и аллергии связано с датой рождения, а именно – с временем года. Ученые сходятся на мысли, что развитие таких заболеваний может быть связано с бактериальной средой. Как сообщает исследовательница Джессика Хуэй, младенцы, рожденные осенью, в целом более болезненны. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доктора.

По данным ученой, которая работает в медцентре Национальное еврейское здоровье в штате Колорадо, ей и ее команде удалось обнаружить более выраженную склонность к подобным заболеваниям у "осенних" детей. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой.

Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена.

"Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша", — пояснила доктор Хуэй.

Стоит отметить, что в осеннее время, в период сезонных вспышек инфекционных заболеваний, организм с большей частотой подвергается опасным заболеваниям.

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