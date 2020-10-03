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Ризик розвитку астми та алергії пов'язаний з датою народження: лікарі назвали причину

Субота 03 жовтня 2020 22:42
Ризик розвитку астми та алергії пов'язаний з датою народження: лікарі назвали причину
Розвиток астми і алергії пов'язане з датою народження (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Вчені пояснили зв'язок часу року з ризиком розвитку астми і алергії

Розвиток астми, сінної лихоманки та алергії пов'язані з датою народження, а саме – з порою року. Вчені сходяться на думці, що розвиток таких захворювань може бути пов'язаний з бактеріальним середовищем. Як повідомляє дослідниця Джессіка Хуей, немовлята, народжені восени, у цілому більш болючі. Про це пише Daily Mail з посиланням на доктора.

За даними вченого, яка працює в медцентрі Національне єврейське здоров'я в штаті Колорадо, їй і її команді вдалося виявити більш виражену схильність до подібних захворювань у "осінніх" дітей. Найчастіше вони провокують атопічний марш — алергічні реакції, які ведуть до більш серйозних захворювань. На думку фахівців, це може бути пов'язано з бактеріальною середовищем.

Вчені вважають, що алергія з'являється в дитинстві, коли крізь суху і потріскану шкіру немовляти проходять алергени. В цей час вчені перевіряють, чи дійсно восени шкіра дітей стає менш захищена.

"Якщо ми зможемо втрутитися в дуже ранньому віці, відразу після того, як дитина вийде з утроби, то потенційно це допоможе нам зупинити розвиток атопічного маршу", — пояснила доктор Хуей.

Варто відзначити, що в осінній час, в період сезонних спалахів інфекційних захворювань, організм з більшою частотою піддається небезпечним захворюванням.

Нагадаємо, що раніше лікарі розвінчали найпопулярніші міфи про здоров'я.

Також ми писали, що лікарями була названа найбільш шкідлива ранкова звичка.

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