Рис, крохмаль і відвар картоплі: як вони потужно допоможуть у прибиранні

Рис для очищення важкодоступних місць

Рис - ідеальний засіб для очищення посуду зі складними формами, як-от пляшки, вази або термоси. Для цього потрібно лише додати у посуд невелику кількість рису, трохи води та збовтати. Рисові зерна діють як абразив, допомагаючи видалити бруд і осади зі стінок та дна.

Цей метод особливо корисний для очищення тонких шийок пляшок, куди складно дістатися губкою. Після такої обробки посуд виглядає як новий, без слідів хімії. Використання рису економить час і сили, роблячи процес очищення значно простішим.

Поглинання запахів і вологи за допомогою рису

Рис відомий своєю здатністю поглинати вологу і неприємні запахи. Наприклад, якщо у вашій шафі або взутті накопичилася зайва волога, достатньо покласти туди мішечок із сухим рисом. Зерна швидко вберуть надлишок вологи, запобігаючи появі цвілі та грибка.

Крім того, рис можна використовувати для відновлення промоклих гаджетів, як-от мобільних телефонів. Просто покладіть пристрій у посудину з рисом і залиште на кілька годин.

Крохмаль як засіб для полірування меблів

Картопляний крохмаль може стати чудовим натуральним засобом для догляду за дерев’яними меблями. Для цього змішайте його з водою до консистенції пасти та нанесіть на поверхню. Легко протріть м’якою тканиною, щоб видалити плями й повернути меблям блиск.

Такий метод підходить для будь-якого дерев’яного покриття, навіть для старовинних антикварних меблів. Крохмаль не залишає слідів і є абсолютно безпечним для довкілля. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче доглядати за меблями без використання хімічних засобів.

Видалення плям і жиру за допомогою крохмалю

Крохмаль добре абсорбує жир і допомагає у видаленні плям із текстилю чи килимів. Якщо на одяг або килим потрапила жирна пляма, посипте її сухим крохмалем і залиште на 15-20 хвилин. Потім обережно видаліть залишки порошку щіткою або пилососом.

Крохмаль вбирає жир, не пошкоджуючи тканину чи волокна. Цей спосіб підходить навіть для делікатних матеріалів, адже він не потребує агресивного тертя.

Відвар картоплі для миття підлоги

Відвар картоплі містить натуральні крохмалі, які допомагають у чищенні підлоги, особливо дерев’яної. Після приготування картоплі воду не варто виливати - використайте її для миття.

Достатньо занурити ганчірку у теплий відвар і протерти підлогу, щоб видалити плями і додати поверхні природного блиску. Крохмалі з відвару створюють тонкий захисний шар, який запобігає осіданню пилу.

Боротьба з неприємними запахами за допомогою картопляного відвару

Відвар картоплі також допомагає усувати запахи, які накопичуються на кухні чи у холодильнику. Просто змочіть губку у теплому відварі й протріть проблемні зони.

Наприклад, цей метод підходить для очищення пластикових контейнерів, що ввібрали запах їжі. Картопляні крохмалі нейтралізують аромати, залишаючи лише приємну свіжість.

До того ж цей спосіб абсолютно безпечний для поверхонь, які контактують із продуктами харчування. Спробуйте використовувати картопляний відвар як природний освіжувач для вашої оселі.