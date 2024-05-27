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На ринку гаджетів для нагрівання тютюну з’явився новий гравець

Понеділок 27 травня 2024 14:00
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На ринку гаджетів для нагрівання тютюну з’явився новий гравець Фото: на ринку гаджетів для нагрівання тютюну з’явився новий гравець (прес-служба Ploom)
Автор: Олександр Мороз

22 травня у Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшла презентація новітньої системи нагрівання тютюну Ploom X Advanced. Подія зібрала головних партнерів компанії, які мали змогу ознайомитися з новим продуктом та дізнатися про цінності бренду та його переваги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Ploom X Advanced був розроблений в Каліфорнії, а вдосконалений – за допомогою японських технологій та інновацій. Вплив Японії чітко простежується і в лаконічному й водночас функціональному дизайні, який сподобається поціновувачам преміальних гаджетів.

"Ploom X Advanced розроблений і вперше виведений у продаж у моїй рідній Японії, де він отримав визнання вимогливих споживачів. Тепер ми готові представити особливий досвід Ploom уже в Україні", – зазначив на презентації виконавчий віцепрезидент продуктів із потенціалом зниженого ризику компанії JTI Такехіко Тсутсуї.

На ринку гаджетів для нагрівання тютюну з’явився новий гравець

Генеральна директорка JTI Україна Світлана Шарамок розповіла, що наразі Ploom X Advanced присутній у 18 країнах.

"А сьогодні до сім’ї Ploom долучається й Україна. Ми віримо в успіх Ploom X Advanced, адже маємо чудовий продукт та амбітні плани", – зауважила пані Світлана.

На ринку гаджетів для нагрівання тютюну з’явився новий гравець

В Україні вже існують гаджети для нагрівання тютюну, але у Ploom X Advanced достатньо конкурентних переваг, щоб посісти чільне місце на ринку, переконані в компанії.

Зокрема, в основі гаджету запатентована технологія HeatFlow, що гарантує досконалий потік повітря та зручність користування. Висока місткість батареї дозволяє проводити до 20 сеансів поспіль, а технологія Intuitouch зі світлодіодними сповіщеннями – управляти гаджетом лише одним дотиком. Також власники гаджету зможуть створити свій власний і неповторний девайс завдяки різноманітним аксесуарам.

Ploom X Advanced вже продається у Києві та на спеціалізованому сайті www.ploom.ua, а в планах компанії – продажі по всій території України.

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