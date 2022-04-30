В Риге женщина атаковала украинку, швыряя в нее гривны (видео)

Отмечается, что неадекватная особа набросилась на женщину и ее ребенка прямо на улице. Она швыряла гривны и оскорбляла.

Пожилая женщина подбежала к нашей женщине и начала бросать монеты - гривны. На видео она возмущалась, что ее снимают и все отрицала.

Смотрите в ролике, как все было на самом деле.