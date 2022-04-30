У Ризі жінка атакувала українку, кидаючи в неї гривні (відео)

Відзначається, що неадекватна особа накинулася на жінку і її дитину прямо на вулиці. Вона жбурляла гривні і ображала.

Літня жінка підбігла до нашої жінки і почала кидати монети - гривні. На відео вона обурювалася, що її знімають і все заперечувала.

Дивіться в ролику, як все було насправді.