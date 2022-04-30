У Ризі жінка атакувала українку, кидаючи в неї гривні (відео)

Неадекватні люди продовжують переслідувати українців під час війни навіть закордоном. Так, у Ризі на українку напала жінка.
Про це повідомляють на опублікованому відео в мережі.
Відзначається, що неадекватна особа накинулася на жінку і її дитину прямо на вулиці. Вона жбурляла гривні і ображала.
Літня жінка підбігла до нашої жінки і почала кидати монети - гривні. На відео вона обурювалася, що її знімають і все заперечувала.
Дивіться в ролику, як все було насправді.
Як ми раніше повідомляли, подібна ситуація сталася в Стокгольмі. У Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.