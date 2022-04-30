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В Риге женщина атаковала украинку, швыряя в нее гривны (видео)

Новина українською →
Рига, Суббота 30 апреля 2022 11:16
В Риге женщина атаковала украинку, швыряя в нее гривны (видео) В Риге женщина напала на украинку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Неадекватные люди продолжают преследовать украинцев во время войны даже заграницей. Так, в Риге на украинку напала женщина.

Об этом сообщают на опубликованном видео в сети.

Отмечается, что неадекватная особа набросилась на женщину и ее ребенка прямо на улице. Она швыряла гривны и оскорбляла.

Пожилая женщина подбежала к нашей женщине и начала бросать монеты - гривны. На видео она возмущалась, что ее снимают и все отрицала.

Смотрите в ролике, как все было на самом деле.

Как мы ранее сообщали, подобная ситуация произошла в Стокгольме. В Швеции "ватница" накинулась на украинку и поплатилась за это работой.

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