У Ризі жінка атакувала українку, кидаючи в неї гривні (відео)

Неадекватні люди продовжують переслідувати українців під час війни навіть закордоном. Так, у Ризі на українку напала жінка.

Про це повідомляють на опублікованому відео в мережі.

Відзначається, що неадекватна особа накинулася на жінку і її дитину прямо на вулиці. Вона жбурляла гривні і ображала.

Літня жінка підбігла до нашої жінки і почала кидати монети - гривні. На відео вона обурювалася, що її знімають і все заперечувала.

Дивіться в ролику, як все було насправді.