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У Ризі жінка атакувала українку, кидаючи в неї гривні (відео)

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Рига, Субота 30 квітня 2022 11:16
У Ризі жінка атакувала українку, кидаючи в неї гривні (відео) У Ризі жінка напала на українку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Неадекватні люди продовжують переслідувати українців під час війни навіть закордоном. Так, у Ризі на українку напала жінка.

Про це повідомляють на опублікованому відео в мережі.

Відзначається, що неадекватна особа накинулася на жінку і її дитину прямо на вулиці. Вона жбурляла гривні і ображала.

Літня жінка підбігла до нашої жінки і почала кидати монети - гривні. На відео вона обурювалася, що її знімають і все заперечувала.

Дивіться в ролику, як все було насправді.

Як ми раніше повідомляли, подібна ситуація сталася в Стокгольмі. У Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.

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