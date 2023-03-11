"Ригав я на вас торішньою паскою": Клопотенко жорстко відповів Роскомнадзору

Що Роскомнадзор хоче від Клопотенка

Таку "увагу" ресторатор заслужив завдяки публікації, зробленій більше року тому. У відомстві помітили, що в статті Клопотенка про сочевицю від 26 лютого 2022 року було розміщено звернення до росіян про те, що "їхня влада розв'язала злочинну війну проти українців".

Згадаймо, що ще рік тому багато хто вірив в існування "хороших руських" і звертався до них з проханням чинити опір злочинній владі.

Таке звернення Клопотенка не сподобалося Роскомнадзору (скриншот)

Саме за це Євген Клопотенко і отримав попередження "протягом доби видалити неправдиву інформацію". Інакше ресурс Клопотенка буде заблокований на території РФ.

Клопотенко різко відповів

Натомість кулінар порадив Роскомнадзору переходити на українську, "щоб легше було потім", а згодом додав, "а взагалі ригав я на вас торішньою паскою".