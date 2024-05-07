"Рідні хотіли, щоб я жив у свободі": історія підлітка, якого повернули з окупації у музеї "Голоси мирних"

Фонд забезпечив їм відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у таборі на Закарпатті.

Свою історію Владислав розповів під час перебування у таборі — тепер вона є частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Хлопець згадує, як загарбники прагнули русифікувати жителів: він цілий рік уникав російської школи, аж потім довелося туди піти з міркувань безпеки.

"В окупації не можна було висловлювати свою думку. Якщо ти проукраїнський — там ти погана людина, тебе можуть забрати на підвал або вивезти кудись. Деякий час ми намагалися не кидати дім, а потім виїхали. Рідні хотіли, щоб я вчив українську мову і щоб жив у свободі", — розповідає Владислав.

Повернення кожної дитини до України — це великі зусилля, яких докладають держава та родичі. Влада змогли вивезти через Білорусь до кордону з Україною, де його зустріли наші прикордонники.

"Коли я побачив український прапор, стало набагато легше... Я хочу стати військовим, офіцером, і цього не можна було казати в окупації. А зараз можу висловити свою думку. Тут я відчуваю гордість за свою країну", — наголошує хлопець.

Допомога Фонду Ріната Ахметова дітям, які пережили незаконне вивезення до росії або окупацію, триває. Протягом 2024 року Фонд планує провести ще три зміни табору за участі цих дітей. У змінах беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: також це сироти та напівсироти, дітки під опікою; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації.

Музей "Голоси мирних" збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них — багато дитячих. Розкажіть свою на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001