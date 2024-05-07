RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Родные хотели, чтобы я жил в свободе": история подростка, которого вернули с оккупации в музее "Голоса мирных"

История подростка, которого вернули из оккупации в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Владиславу – 13, и почти два года он жил в оккупации. Его село в Херсонской области россияне захватили в первый день полномасштабного вторжения. В конце концов, Власти смогли эвакуировать.

В этом году Фонд Рината Ахметова первым оказал комплексную помощь детям, пережившим вывоз в Россию или оккупацию и их удалось вернуться на свободную украинскую землю.

Фонд обеспечил им отдых, оздоровление и психологическую помощь в лагере в Закарпатье.

Свою историю Владислав рассказал во время пребывания в лагере – теперь она является частью музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Парень вспоминает, как захватчики стремились русифицировать жителей: он целый год избегал русской школы, а потом пришлось туда уйти из соображений безопасности.

"В оккупации нельзя было высказывать свое мнение. Если ты проукраинский — там ты плохой человек, тебя могут забрать на подвал или увезти куда-то. Некоторое время мы пытались не бросать дом, а потом уехали. Родные хотели, чтобы я учил украинский язык и чтобы жил в свободе", - рассказывает Владислав.

Возвращение каждого ребенка в Украину — это большие усилия, прилагаемые государством и родственниками. Власти смогли вывезти через Беларусь на границу с Украиной, где его встретили наши пограничники.

"Когда я увидел украинское знамя, стало намного легче... Я хочу стать военным, офицером, и этого нельзя было говорить в оккупации. А сейчас могу выразить свое мнение. Здесь я чувствую гордость за свою страну", — отмечает парень.

Помощь Фонда Рината Ахметова детям, пережившим незаконный вывоз в Россию или оккупацию, продолжается. В течение 2024 года Фонд планирует провести еще три смены лагеря с участием этих детей. В сменах принимают участие дети из самых незащищенных категорий: также это сироты и полусироты, детки на попечении; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации.

Музей "Голоса мирных" собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских. Расскажите свое на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

Читайте РБК-Украина в Google News
Лица войны