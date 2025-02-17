"Рідкий" чи "рідкісний" предмет? Мовознавець пояснив, коли та як ці два слова вживати правильно

За словами мовознавця, українці часто плутають слова "рідкий" та "рідкісний" і почути таки слова як "рідкий птах" або "археологи знайшли "рідкий" предмет - можна часто. Але це неправильне використання цього слова.

"Рідким" може бути борщ, "рідкою" може бути каша. Але взагалі "рідкий" - це негустий. Це слово, яким описують рідину. Ще слово "рідкий" кажемо, коли описуємо консистенцію речовини. Наприклад, "рідкий мед", "рідке тісто". Це слово вказує, що речовина негуста, легко тече", - пояснив Олександр Авраменко.

А ось слово "рідкісний" - це зовсім інше поняття. Це слово використовується для опису того, що трапляється нечасто або є унікальним. Наприклад, "рідкісна монета", "рідкісна тварина".

"Рідкісним може бути тільки те, що трапляється нечасто", - підкреслив мовознавець.

Запам'ятайте:

Рідкий - це про рідини та їхню густоту.

Рідкісний - це про частоту появи чогось.

До речі, прикметники "редкий" та "редкостный" в російській мові - це синоніми, які означають щось незвичайне, що зустрічається нечасто, або дуже виняткове.