Рідкісне явище помітили на станції "Вернадського": дивіться, як виглядають "снігові пончики" (фото)

"А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають сніговими рулонами, пончиками або ж сніжками вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі", - розповіли полярники.

"Снігові пончики" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У дописі пояснюється, що таке явище досить рідкісне навіть для Антарктики. Втім, побачити "пончики" можна не лише там. Уся річ у тому, що для появи снігових завитків потрібні певні погодні умови, а саме:

утворення двох різних шарів снігу, нижній має бути підмерзлим або вкритим кіркою льоду, а другий свіжим та пухким, до того ж ще й вологим. Перший шар виступає у ролі "підкладки" та не прилипає до другого

температура повітря, вища за 0 градусів

"лагідна" сила вітру, аби він міг переміщувати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Рідкісне явище на станції "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил - тоді вони легше згортаються. Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш", - пояснили полярники.

"Оскільки в середині згортка сніг - свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і майстерний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні світлини", - додали вони.