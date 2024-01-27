UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рідкісне явище помітили на станції "Вернадського": дивіться, як виглядають "снігові пончики" (фото)

Що помітили полярники (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Поліна Іваненко

Полярники станції "Академік Вернадський" показали рідкісне явище, яке нечасто можна зустріти навіть в Антарктиці. Їм вдалося побачити та сфотографувати дивовижні "сніжні пончики".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Станції.

"А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають сніговими рулонами, пончиками або ж сніжками вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі", - розповіли полярники.

"Снігові пончики" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У дописі пояснюється, що таке явище досить рідкісне навіть для Антарктики. Втім, побачити "пончики" можна не лише там. Уся річ у тому, що для появи снігових завитків потрібні певні погодні умови, а саме:

  • утворення двох різних шарів снігу, нижній має бути підмерзлим або вкритим кіркою льоду, а другий свіжим та пухким, до того ж ще й вологим. Перший шар виступає у ролі "підкладки" та не прилипає до другого
  • температура повітря, вища за 0 градусів 
  • "лагідна" сила вітру, аби він міг переміщувати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Рідкісне явище на станції "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил - тоді вони легше згортаються. Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш", - пояснили полярники.

"Оскільки в середині згортка сніг - свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і майстерний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні світлини", - додали вони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві фактиполярникиСтанция Вернадского