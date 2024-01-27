Рідкісне явище помітили на станції "Вернадського": дивіться, як виглядають "снігові пончики" (фото)

Полярники станції "Академік Вернадський" показали рідкісне явище, яке нечасто можна зустріти навіть в Антарктиці. Їм вдалося побачити та сфотографувати дивовижні "сніжні пончики".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Станції.
"А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають сніговими рулонами, пончиками або ж сніжками вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими - від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними - діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі", - розповіли полярники.
"Снігові пончики" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
У дописі пояснюється, що таке явище досить рідкісне навіть для Антарктики. Втім, побачити "пончики" можна не лише там. Уся річ у тому, що для появи снігових завитків потрібні певні погодні умови, а саме:
"Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил - тоді вони легше згортаються. Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш", - пояснили полярники.
"Оскільки в середині згортка сніг - свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри). І, як з'ясував нещодавно наш біолог і майстерний фотограф Сергій Глотов, через такі отвори можна робити дуже гарні світлини", - додали вони.
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