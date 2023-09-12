Рідина для полоскання рота може спричинити рак: дослідження вчених

Що відомо про рідину для полоскання рота

Ополіскувач для рота, також відомий як освіжаюча рідина, надзвичайно популярний, оскільки містить антибактеріальні інгредієнти для очищення проміжків між зубами. Ці рідини для полоскання рота також допомагають зменшити неприємний запах із рота.

Однак експерти в галузі охорони здоров'я часто застерігають від надмірного використання ополіскувачів для рота, оскільки це може призвести до серйозних захворювань, таких як рак ротової порожнини.

Річ у тому, що рідини для полоскання рота містять високий рівень вмісту етанолу (спирту). Отже, це дозволяє канцерогенним речовинам легше проходити через тканину ясен.

Більш того, ацетальдегід, побічний продукт алкоголю, може спричиняти канцерогенні речовини, які можуть накопичуватися при полосканні рота рідиною для полоскання рота.

Дослідження також показало, що багато популярних брендів ополіскувачів для рота, доступних на ринку, містять майже 26% алкоголю.

Дослідження 2016 року дійшло висновку, що люди, які регулярно використовують рідину для полоскання рота, можуть мати дещо підвищений ризик розвитку раку голови та шиї, ніж люди, які ніколи не користувалися цим засобом.

Інше дослідження, опубліковане в журналі Frontiers Research Foundation , показало, що ацетальдегід, який є потенційно токсичною речовиною, може викликати залежність, оскільки змушує мозок споживати його більше.

Примітно, що деякі види ополіскувачів для рота містять як неактивний інгредієнт спирт, а інші не містять спирту.

Якщо рідина для полоскання рота містить лаурилсульфат натрію (SLS), це може призвести до появи виразок у роті.

Більш того, рідина для полоскання рота, що містить спирт, може посилити симптоми сухості у роті. Згідно з оглядом, опублікованим у 2019 році, найпоширенішим побічним ефектом використання рідини для полоскання рота є фарбування зубів.

Що відбувається, якщо зловживати рідиною для полоскання рота?

Деякі із симптомів надмірного використання рідини для полоскання рота включають: