Рыбам - синий, Ракам - зеленый. Назван счастливый цвет на март для каждого знака Зодиака

Считается, что у каждого знака Зодиака есть свой счастливый цвет. Однако мало кто знает, что оттенки, которые приносят удачу, меняются в зависимости от месяца и сезона.

Овен

Ваш цвет марта - красный. С ним вы получите еще больше силы и харизмы, а также обретете невероятную удачу. Это цвет победителей, который подарит вам уверенность и поможет достичь целей.

Телец

Первый месяц весны будет удачным, если вы начнете носить одежду и аксессуары коричневого цвета. У вас будут все шансы найти гармонию, если вокруг вас будут природные оттенки - от теплого шоколада до нежного бежевого. Они помогут сохранять баланс и внутреннее спокойствие.

Близнецы

Ваш счастливый цвет - желтый. Именно он поможет вам притягивать позитивные события и радость. Такой цвет усилит вашу коммуникабельность, зарядит энергией и принесет интересные знакомства.

Рак

А вам стоит обратить внимание на зеленый цвет. С ним вы ощутите прилив сил и вдохновения. Он поможет восстанавливаться после эмоциональных перегрузок, принесет гармонию и откроет новые перспективы.

Лев

В марте вашим магнитом для счастья станет золотой цвет. Благородный оттенок усилит ваше природное обаяние и принесет успех во всех делах. Позвольте себе сиять и не бойтесь быть в центре внимания.

Дева

Ваш удачный цвет - белый. Вы сможете обрести свежий взгляд на жизнь, если будете окружать себя белым цветом. Он подарит ясность мышления, легкость и новые возможности для роста.

Весы

В марте вам не стоит игнорировать розовый цвет. С ним вы легко найдете вдохновение и внутреннюю гармонию. Этот цвет усилит ваш магнетизм и поможет в личных делах.

Скорпион

Для вас главным цветом марта станет именно черный. Он добавит вам силу, поможет скрыть слабости и привлечет нужных людей. Не бойтесь насыщенных и глубоких оттенков черного, с ними вы будете покорять любые высоты.

Стрелец

В марте вашим главным цветом станет оранжевый. Он подарит вам заряд позитива, вдохновение и желание двигаться вперед. Не оглядывайтесь в прошлое и добавьте яркости в свою жизнь.

Козерог

Начните эту весну с серым цветом. Он поможет вам сохранять концентрацию и достигать намеченных целей. Кроме этого, такой цвет поможет удерживать баланс между работой и отдыхом.

Водолей

В марте вам повезет, если вы будете использовать фиолетовый цвет. Он поможет раскрыть потенциал, усилит интуицию и привлечет неожиданные, но приятные перемены. Присмотритесь к оттенкам фиолетового и настраивайтесь на позитив.

Рыбы

А вам стоит обратить внимание на синий цвет. Он поможет обрести внутренний покой, усилит интуицию и принесет вдохновение. В марте вам стоит решиться на что-то грандиозное, а такой цвет принесет немало удачи.