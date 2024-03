Риба, що говорить, і не тільки. Ці дивні ідеї зробили своїх власників мільйонерами

Сайт з мемами про котів

Ця історія почалася в січні 2007 року в Гонолулу, Гаваї, коли Еріку Накагаве, втомленому розробнику програмного забезпечення, довелося зіткнутися з важким днем через переробки та термінові дедлайни. У пошуку підтримки він звернувся до своєї подруги, Карі Унебас, з проханням відправити щось, що підніме йому настрій.

Карі вирішила підняти дух Еріка, відправивши йому пачку фотографій котів з орфографічними помилками у підписах. Одним із найкумедніших знімків виявився кадр британської короткошерстої кішки з питанням "Можна мені чизбургер?".

Зачаровані зображеннями, Ерік та Карі вирішили разом створити веб-сайт, присвячений котячим мемам, і назвали його "I Can Has Cheezburger". Проект став надзвичайно популярним, і до травня 2007 року його щодня відвідували понад 1,4 мільйона осіб. До липня того ж року Накагава продав ресурс за два мільйони доларів.

Таким чином, все, що знадобилося цій дружній парі для того, щоб стати мільйонерами менш ніж за рік, - це поділитися зі світом кумедними мемами про котів.

Скриншот

Камені - домашні тварини

У квітневий вечір 1975 Гері Даль веселився в барі в компанії своїх друзів. У процесі розмови вони висловлювали невдоволення з приводу догляду за своїми домашніми тваринами: постійна потреба уваги, вовна скрізь і великі витрати.

Гері у відповідь пожартував, що ідеальний вихованець - це камінь, який не вимагає годування, вигулу, купання та збирання. Він так заінтригувався своєю ідеєю, що вирішив створити бізнес із продажу "домашніх каменів".

Для цього він пакував каміння в стильні коробки, додавав солому для комфорту і буклет з інструкціями з догляду. Камені Гері купував у будівельному магазині в мексиканському місті Росаріто за ціною лише цент за штуку.

У буклеті наголошувалося, що камінь не навчиться командам типу "Подай лапу" або "Встань", але чудово реагує на "Лежати", "Сидіти" та "Завмерти". Також стверджувалося, що камінь може бути ефективним "сторожовим" вихованцем, здатним захистити власника, якщо кинути його в нападаючого.

Гері почав продавати комплекти з "домашнім камінням" за ціною 4 долари за штуку. Спочатку, він продав усі екземпляри і отримав понад 4,5 тисяч передзамовлень.

До жовтня 1975 року йому вдавалося продавати по 10 тисяч каменів щодня, залучаючи близько 1,2 мільйонів американців. На цьому він заробив близько 6 мільйонів доларів.

Хоча більшість покупців розглядали каміння-вихованці як забавні сувеніри для розігрування друзів, кілька людей сприймали камені буквально, що призвело до судових позовів на адресу Гері.

"Домашні камені" (фото: Amazon.in)

Іграшка із пружини

В 1943 Річард Джеймс, інженер-механік ВМС США, займався розробкою нової пружинної підвіски для корабельних приладів. У ході одного з експериментів він випадково упустив металеву пружину і був вражений тим, як вона швидко рухалася по підлозі. Це надихнуло його провести додаткові дослідження зі створення пружинної іграшки, що "проходить".

Джеймс проводив експерименти з різними матеріалами та формами пружин, сподіваючись зробити їх рухливими. Через кілька років досліджень він розробив перший прототип своєї дивовижної іграшки. Це була довга металева пружина, здатна самостійно спускатися сходами, пересуватися похилими поверхнями і навіть перестрибувати через перешкоди.

Спочатку скептична дружина Джеймса, Бетті, змінила свою думку, побачивши готову іграшку, і запропонувала їй назву "Слинки" через її витонченість. Річард заснував компанію, відкрив магазин і почав масово виготовляти пружинки за допомогою власної машини.

"Слинки" з'явилися на ринку в 1945 році, і їхній успіх був приголомшливим. За перші 10 років продажів компанія реалізувала 100 мільйонів пружин за ціною один долар за штуку. З урахуванням інфляції цей дохід еквівалентний шести мільярдам сучасних доларів.

У 1960 році, коли Бетті подала на розлучення, Річард Джеймс залишив свою компанію, ставши євангелістським місіонером у Болівії. Він помер за 14 років.

Бетті Джеймс стала єдиною власницею компанії, увійшла до "Зали слави іграшок" і прожила до 90 років, продавши понад 300 мільйонів "Слинків". На питання про секрет популярності пружинки-іграшки, вона відповідала: "Уся справа в її простоті!".

Іграшка "Слинки" (фото: Amazon.in)

Говоряча риба

Довгі роки Джо Пеллет'єрі займався закупівлями у різних універмагах Середнього Заходу США. Однак у пошуках більш цікавої діяльності, одного разу, він вирішив змінити професію і приєднався до невеликої техаської компанії, що спеціалізується на виробництві іграшок.

На той момент вона займалася торгівлею механічними соняшниками, що співають, але їх продажі були невисокими.

2000 року, перебуваючи у відпустці з дружиною Барбарою, Пеллет'єрі відвідали магазин для мисливців та рибалок, де звернули увагу на виставлене на стіні опудало величезної риби. Саме тоді Барбара запропонувала Джо замінити співаючого соняшника на іграшку, що співає, у вигляді риби.

Повернувшись із відпустки, Пеллет'єрі представив ідею компанії. Спочатку керівництво ставилося до ідеї з невдоволенням через те, що співаюча риба, яка виконує "Take Me to the River" ("Відвези мене до річки"), здавалася їм дурною. Проте несподівано Великоротий Біллі Басс, як було названо створений виріб, став неймовірним хітом.

За дев'ять місяців продажі співаючої риби, призначеної для розміщення на стіні, досягли понад 100 мільйонів доларів, і Джо Пеллет'єрі був призначений віце-президентом компанії.

Біллі Басс та його різні варіації успішно продовжують продаватися у наш час, і тепер доступні навіть моделі із вбудованим голосовим помічником Alexa.

Риба, що говорить (фото: USA Today)

Пікселі на веб-сторінці

У 2005 році 21-річний студент з Вілтшира на ім'я Алекс Тью придумав свій власний спосіб заробітку на університетській освіті - створення власного веб-сайту.

Його концепція була простою: створити сітку з мільйона крапок, кожну з яких можна придбати за 1 долар. Покупці могли розміщувати на придбаній ділянці зображення та посилання на свої сайти.

Хоча ідея здавалася незвичайною, сайт став популярним завдяки вірусному розповсюдженню. Підприємці, компанії та прості люди захотіли придбати свої пікселі, створюючи на сайті яскраву та різноманітну мозаїку.

На початок 2006 року на сайті залишилося лише 1 000 вільних пікселів, які Алекс вирішив виставити на аукціоні на eBay. Він завершився 11 січня, і останні точки було продано за 38 100 доларів. У результаті загальний дохід від сайту та аукціону склав дивовижні 1 037 100 доларів.

Таким чином, творчий студент не лише зібрав кошти на освіту, а й заробив значні гроші. Однак його успіх привернув увагу хакерів і під час аукціону сайт став жертвою DDoS-атаки. Зловмисники вимагали викупу, але Алекс відмовився поступатися. В результаті сайт залишався недоступним тиждень, поки не було покращено систему безпеки.

Пікселі на веб-сторінці (фото: The Million Dollar Homepage)

Додаток, який пускає вітри

У ранні дні iPhone і App Store були неймовірно популярні програми жарти, які видавали забавні звуки, показували смішні картинки і розважали користувачів іншими подібними способами. Серед них було безліч програм, що імітують звуки метеоризму. Найпершою, найпопулярнішою та найприбутковішою з таких стала iFart.

Додаток створив Джоел Комм, генеральний директор компанії InfoMedia і засновник ClassicGames - сайту багатокористувальницьких ігор, який в 1997 році був придбаний Yahoo!. Загалом він не був новачком у світі розваг.

Джоел Комм запустив iFart у 2008 році. Додаток виглядав дуже просто і пропонував понад 30 різних звуків кишкових газів.

У iFart також була функція Sneak Attack, яка дозволяла непомітно зімітувати непристойний звук, щоб прикинутися, ніби це зробив поряд. І ще Security Fart, яка запускала відтворення, якщо хтось намагався використовувати iPhone без дозволу.

Коли програма вперше з'явилася в App Store, її вартість становила лише 0,99 долара. Незважаючи на те, що Apple забирала 30 відсотків від продажів, Кому вдавалося заробляти до 9 200 доларів на день. Це було справді вражаючим досягненням. Особливо якщо враховувати, що компанія спочатку не вірила в потенціал подібних додатків і відхиляла їх через обмежену корисність (згодом Apple змінила свою думку).

iFart швидко стало одним з найпопулярніших платних програм для iPhone. Навіть такі знаменитості, як актор Джордж Клуні, співачка та телеведуча Кеті Лі Гіффорд та спортсмен Ленс Армстронг, встановили його на свої смартфони.

Зрештою, Джоел Комм продав додаток за мільйон доларів. Непогано для програми, яка робить нічого корисного.